星野源暌違6年台灣開唱！娶新垣結衣後首度來台

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌手星野源今天（28日）宣布，將在8月30日於台北國際會議中心TICC舉行台北演唱會，這是他暌違6年來在台會粉，也是他在2021年與新垣結衣結婚後首度來台。

星野源正式宣布將於8月30日在台北國際會議中心舉行亞洲巡演『Gen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour』台北站。（雅慕斯娛樂提供）

星野源在今年5月推出新專輯，並展開日本巡迴，今天（28日）加碼宣布8月30日要在台北國際會議中心TICC舉行演唱會，之後還會前往韓國首爾和中國上海。台北與上海場是繼2019年「POP VIRUS World Tour」以來，暌違6年再度走出日本舉辦海外公演；首爾場則是星野源出道以來首次挑戰韓國演出，新專輯更找來韓國人氣饒舌歌手李泳知合作，讓歌迷們格外期待。

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即將於5月14日推出的新專輯《Gen》，是星野源時隔約6年半推出的全新原創作品。最新公布的完整曲目中，李泳知參與了第六首歌曲《2（feat. Lee Youngji）》。星野源日前在Instagram分享曲目表時，李泳知也以愛心表情回應，並在限時動態開心表示：「星野源先生最棒了！」同時分享自己過去挑戰星野源代表曲《戀》的戀舞影片，並透露：「以前念國中時，常常在卡拉OK唱星野源的歌，沒想到現在能一起合作，真的很開心。」

事實上，李泳知去年曾在日本舉辦個人演唱會，安可時演唱《戀》並跳起戀舞，當時上傳影片後，星野源本人也親自按讚，引發熱烈話題，這段緣分最終促成了此次正式合作。

星野源暌違6年來台。（翻攝自X）

此外，專輯中的新曲《Star》，則被選為星野源主演的咖啡品牌新廣告主題曲，歌曲以春日氣息洋溢的放克旋律，搭配「一直在等著你」的溫暖歌詞，釋出後即榮登歌NET注目度排行榜冠軍，展現超高人氣。

這次亞洲巡演命名為『Gen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour』，預計從台北起跑，之後前往首爾及上海，帶著全新作品，星野源將以更成熟且富含希望的音樂能量，與亞洲粉絲相見。更多演唱會詳情，請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

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