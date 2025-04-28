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娛樂 最新消息

孫生最新現況曝光 斷炊沒收入身心重創

孫生坦承自己停工至今完全無收入。（翻攝自臉書）孫生坦承自己停工至今完全無收入。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「反骨男孩」成員孫生捲入性騷擾遭公司切割解約，先前開直播坦承自己停工至今完全無收入的他，今（28）再度曝光自己的病況，他表示自己到身心科看診，總共拿了8袋藥。

孫生先前曾經po出黑底白字道歉文，也在深夜開直播坦承自己撐不下去，消失2個多月以來，孫生自爆有輕生念頭，加上有被診斷出嚴重妄想症與腦萎縮的媽媽，先前有偷竊前科還疑似跟他要錢，讓他崩潰「媽我跟妳跪，求求妳，我快不行了」。

孫生自己身心狀況也出問題，拿回來的藥服用時會出現副作用。（翻攝自臉書）孫生自己身心狀況也出問題，拿回來的藥服用時會出現副作用。（翻攝自臉書）

家庭和自己都出狀況的孫生，雖然表示自己要重新振作，對自己喊話「我不能再這樣下去，我自己都顧不好我自己，我完全沒辦法顧我媽」。孫生也透露媽媽的狀況很糟很糟，他說：「我從小到現在都好痛苦，但她始終是我媽，我必須振作起來」現在孫生自己身心狀況也出問題，更糟糕的是他練拳時有些藥物無法服用，為只要一吃就會睡著，從身心科拿回來的8大袋藥，也會讓他出現瞬間暈厥的副作用。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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