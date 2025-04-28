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娛樂 電視

《化外之醫》取景嘉市 引在地劇迷熱議

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市城市魅力近幾年吸引電影、電視劇製作團隊選為拍片地點，熱播中的台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》不少場景在嘉市取景拍攝，包含嘉義城隍廟、嘉義公園及蘭潭等景點，及在地小吃店、餐廳或咖啡店亦出現在劇中，熟悉場景引發在地劇迷討論，展現城市風采。

台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》在嘉義城隍廟拍攝取景。（嘉市政府提供）台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》在嘉義城隍廟拍攝取景。（嘉市政府提供）

市長黃敏惠表示，市府積極推動「十大旗艦影視新協力計畫」，並於前年12月成立嘉市影視協拍中心，透過全模式影視協拍服務，整合各項協拍計畫與資源，力求打造影視拍攝友善環境，吸引更多優質的劇組來嘉市拍攝，藉此帶動城市觀光與影視產業發展。

市府觀光新聞處長張婉芬說，影視作品是在地文化的重要載體，透過國際影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，向國際觀眾展現嘉市的城市風采，包含嘉義城隍廟、嘉義公園及蘭潭等地皆有入鏡，在地小吃店、餐廳或咖啡店亦出現在劇中，邀請觀眾一起跟著劇中鏡頭探索嘉市的特色景點，感受城市的獨特魅力。

台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》在蘭潭後山步道拍攝取景。（嘉市政府提供）台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》在蘭潭後山步道拍攝取景。（嘉市政府提供）

張婉芬說，市府未來將持續協助劇組拍攝，推動嘉市成為影視業者取景的有力選擇，讓更多故事在嘉義市發生，讓更多人看見嘉市。

台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》在嘉市知名「金門滷肉飯」小吃店拍攝取景。（嘉市政府提供）台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》在嘉市知名「金門滷肉飯」小吃店拍攝取景。（嘉市政府提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》以真實社會議題為背景，由台灣知名女演員張鈞甯及越南影帝連炳發主演，結合醫療、移工、身分認定等重要議題，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，呈現出引人深思的故事。

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