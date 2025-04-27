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本土劇女神慟別「20歲女兒」 強忍悲傷親操後事

「本土劇女神」陳珮騏對毛小孩超有愛。（翻攝自臉書）「本土劇女神」陳珮騏對毛小孩超有愛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「本土劇女神」陳珮騏對毛小孩超有愛，除了會去當志工之外，2022年底她也領養了一只毛孩「寶寶」，母女倆才相處短短2年多，寶寶14日在陳珮騏的臂彎中沉睡走上彩虹橋，傷心的陳珮騏忍不住悲喊：「謝謝妳來當媽媽的女兒」。今（27）日陳珮騏也在網路上發文，除了宣布寶寶的告別式圓滿落幕，更許下承諾「要永遠在一起」。

陳珮騏平時就為毛小孩付出許多愛心。（翻攝自臉書）陳珮騏平時就為毛小孩付出許多愛心。（翻攝自臉書）

陳珮騏在文章說「我的20歲寶寶老公主很幸福～前媽媽、最疼愛她的阿姨和三位姐姐，還有Yumi和Emma都去送她」深愛寶寶的陳珮騏也做了琉璃、客製羊毛氈，淚喊：「日後等我也離世後，我的孩子們都要和我一起進塔，永遠在一起」。

陳珮騏最後抱著寶寶道別，並叮嚀她在天上快樂玩耍。（翻攝自臉書）陳珮騏最後抱著寶寶道別，並叮嚀她在天上快樂玩耍。（翻攝自臉書）

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寶寶火化後，陳珮騏（左）親自撿骨。（翻攝自臉書）寶寶火化後，陳珮騏（左）親自撿骨。（翻攝自臉書）

陳珮騏對寶寶喊話「寶寶～麻麻還是很想很想你」，她透露寶寶過世後這10幾天有好幾次心中都升起衝到林口開冷藏櫃再抱抱寶寶的念頭，今早舉辦告別式，陳珮騏緊緊抱住寶寶好幾次，心痛「真的是麻麻此生最後能有感的抱緊妳了～」，軟軟綿綿嫩嫩的觸感，以後暫時抱不到了。想到此處，陳珮騏再度落淚告訴寶寶：「記得，麻麻愛妳。很愛很愛很愛妳！很感激妳來當我的女兒。有妳，麻麻真的真的真的超級幸福！」。寶寶今生功德圓滿、功課做完了，將前往下一段更美好的旅程，陳珮騏叮嚀：「開心去玩吧」並說自己會獻上滿滿祝福，還提醒寶寶別再投胎來經歷生老病死，在美麗的那一邊修練自己更好更強的能量，並約定好：等麻麻也要離世時再和姐姐妹妹們一起來接我，屆時我們都回本家再團圓。

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