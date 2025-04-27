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娛樂 最新消息

館長上凱道合體韓國瑜 喊救出柯文哲臉書10字再發聲

「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動26日在凱道舉行，「館長」陳之漢（左）與立法院長韓國瑜。（記者方賓照攝）「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動26日在凱道舉行，「館長」陳之漢（左）與立法院長韓國瑜。（記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以及民眾黨主席黃國昌，及藍白立委及縣市議長、議員等人齊聚，支持者高呼「反綠共、戰獨裁」、「賴清德下台」、「把民主還給台灣」等口號，並揮舞手中的標語及國旗。

「館長」陳之漢也出席該活動，並在台上感謝韓國瑜在柯爸家祭時從頭坐到尾，甚至一度哽咽說，「可以幫館長救出柯文哲好不好，把自由還給台灣」，結束後在個人臉書PO出一張站在台上背影照寫下：「謝謝大家台灣民主加油。」

館長發文後，有網友按讚留言「真性情！真男人」、「館長超讚 」、「館長加油， 不哭不哭眼淚是珍珠，您害我也噴淚了」、「鐵漢柔情，館長真男人」，但也有人暗酸「挺作弊挺貪污挺中共同路人」、「謝謝你們在那裡證明沒有獨裁」。

針對這場活動，總統賴清德回應如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門；見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這才是真正的戰獨裁，也才能真正的贏得人民的掌聲。

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