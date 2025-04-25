辛叡恩備戰歌舞寵台粉！EPEX一天兩場又要來了

辛叡恩十分用心準備台灣首場見面會。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星辛叡恩、男團EPEX接連訪台，辛叡恩在5月10日舉行粉絲見面會，EPEX則是在5月24日於WESTAR TAIPEI舉行一天兩場演出。

辛叡恩出道後首度訪台，將在5月10日舉辦粉絲見面會《SHIN YE EUN 1st Fan Meeting in Taipei 'The Milky Way'》，辛叡恩透露：「正在準備一首充滿我魅力的歌曲和舞蹈，為了展現更帥氣（美麗）的樣子，正在上課，非常努力地練習。還有我也一直在思考，要怎麼做才能帶給銀河們更多感動的瞬間。」

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辛叡恩憑藉著韓劇《黑暗榮耀》的高中時期朴涎鎮而成為大勢女星，在現象級韓劇《正年》演出「許英諝」一角後，更是急速漲粉，讓許多觀眾拜倒在她的帥氣表現之下，戲約如雪花般飛來，除了在Disney+首部韓國原創古裝劇《濁流之爭》擔任主演，更與金多美、許楠儁共演JTBC全新復古青春愛情劇《百次的回憶》。

近年聲勢極旺的辛叡恩個性開朗，私下也很寵粉。（網銀國際影視提供）

戲路十分多變，辛叡恩表示未來也想再次挑戰反派角色：「我不覺得有什麼負擔。因為我覺得還有很多東西可以展現，所以我很想再次挑戰反派角色。我想展現各種不同的反派感覺！」抗壓力極強，完全不擔心反派角色帶來的壓力。

辛叡恩演技實力堅強，在戲劇作品和眾多前輩演出對手戲時，也完全沒有被掩蓋光芒，私下的她個性開朗外向，常常透過社群平台和粉絲互動，上綜藝節目的表現更是令人印象深刻，展現出反差魅力，讓台灣粉絲相當期待，辛叡恩表示只要心打開，就能很親近地和大家相處，並向粉絲告白：「雖然我還沒見過所有的銀河們，但不知為何，我覺得和大家很親近。所以，我特別期待我們即將舉行的粉絲見面會！我會帶給大家有趣又快樂的回憶！」

寵粉的辛叡恩出道後首度訪台，見面會粉絲福利毫不手軟，除了全場粉絲都能獲得限定小卡、Hi-Touch，還包括團體合照、親簽海報、1對1簽名會等依票價抽選。

EPEX再度來台。（萬星國際娛樂文化提供）

韓國男團EPEX最近動作頻繁，除剛剛公布他們第一張數位單曲《SO NICE》，將於5月6日發行的消息，更同時展開了他們的第三次巡迴演唱會。而在之前兩次演唱會都獲得台灣歌迷熱烈支持的EPEX，正式宣佈2025 EPEX 3rd CONCERT 青春匱乏in Taipei演唱會，將於5月24日在WESTAR TAIPEI盛大舉行，而且為了增加跟粉絲們見面的機會，他們還會在同一天之內分別舉行14:00、19:00兩場演唱會。

這次台北站對EPEX和ZENITH（粉絲名）們來說也是別具意義，因為6月8日就是他們的出道紀念日。因此，EPEX更特別預備了豐富福利與眾同樂，當中除了全場購票觀眾均保證獲得擊掌和小卡福利，還有機會得到8：8團體合照、觀看彩排、簽名海報、簽名拍立得和簽名小卡等，可見EPEX相當珍惜能夠跟粉絲共度的時光。

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