鬼鬼產後驚喜現身《營業中》 搞笑鬥嘴突嗆包偉銘：可以講重點嗎

吳映潔驚喜現身。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎領軍，攜手全新夥伴包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》全新第五季，最新一集老夥伴「鬼鬼」吳映潔現身，包偉銘看到鬼靈精怪的吳映潔來探班，開始滔滔不絕地說起注意事項，鬼鬼聽了很久終於提起勇氣說：「包哥，你可以跟我講重點嗎？好長喔！」

郭泓志在廚房備料時，偷偷放屁被鬼鬼抓包：「郭哥你放屁。」郭泓志立刻否認：「這不是我放的。」還跟姚元浩鬥嘴鼓，接著莎莎、白安也加入戰局，大家七嘴八舌讓整個廚房非常熱鬧。

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吳映潔驚喜回歸，眾人開心擁抱。（好看娛樂提供）

本集邀請到況明潔擔任小幫手，她聽聞姚元浩試菜失敗，成品都很難吃，未料主廚姚元浩卻完全不擔心的說：「因為我們除了很會做菜之外，也很會做節目，節目需要起承轉合。」此外，店長包偉銘愛妻劉依純也特別來到花蓮驚喜探班，還找來應援咖啡車現場給老公示愛，車上滿滿兩人的恩愛照片，讓包偉銘害羞到直接躺在地上起不來。

劉依純（左）驚喜探班，包偉銘看到老婆一來，被抱怨工作都不做。（好看娛樂提供）

劉依純還直接到店裡用餐，包偉銘看到老婆一來，眼中只有老婆，立刻拿起手機幫老婆拍照留念，看到這對夫妻不停冒出粉紅泡泡的況明潔說：「包嫂一來，包哥眼中只有妳。」還進到廚房跟大家說：「完蛋他老婆一來，我問他什麼問題都不回我了」，急得跳腳。

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