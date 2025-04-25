中文程度被比較？ 安芝儇突PO黑底文「自知不足」引擔憂

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，擁有動人臉蛋及不科學的身材比例，深受粉絲喜愛。然而，她今（25日）突然在社群PO出黑底文，表示知道自己的不足，所以不會和別人比較，引起粉絲擔憂。

安芝儇擁有動人臉蛋及不科學的身材比例。（翻攝自IG）

安芝儇今天凌晨在IG限時動態PO出黑底文，寫道「我只是想在自己的位置上努力，做自己能做的事情，因為知道自己的不足，所以我也不會和別人比較。」短短幾個字，透露出其低潮心境，引起粉絲擔憂她的狀況。

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安芝儇突然PO黑底文。（翻攝自IG）

有粉絲將該文截圖，轉發至Threads詢問「安發這個是發生什麼事，有人知道嗎？」掀起熱烈討論，有網友指出，此事與先前媒體的報導有關，並附上安芝儇和Mingo一起專訪的新聞，內容提及，Mingo中文進步神速，可以用全中文受訪。

見此，其他網友紛紛留言表示，「我覺得就算中文不好，韓援啦啦隊還是會用各自的方法去融入台灣環境，所以請大家默默的守護她們，然後多用鼓勵取代責備，大家都是有溫度的人」、「她什麼都好也很努力，但是感覺在逃避學中文。她現在沒辦法了，一堆代言活動動不動就記者一堆提問，總不能老是鴨子聽雷，她真的要面對了，2S她中文最差，不然很快就回去了」、「中文真的隨緣就好 小安有ADHD除非有語言天賦不然讀書效率很難跟一般人比 年紀也稍長 大家應該都知道語言學習能力是隨年齡漸增而遞減的吧。」

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