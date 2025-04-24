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娛樂 最新消息

戀愛錯了嗎？日女偶像違反「禁愛令」攻進坎城影展

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本名導深田晃司新片《戀愛裁判》（暫譯）正式入選第78屆坎城影展「首映單元」，該片以「偶像界的禁愛令」為主題，由「日向坂46」出身的人氣成員齊藤京子擔當主演。

齊藤京子主演《戀愛裁判》入圍坎城首映單元。（翻攝自X）齊藤京子主演《戀愛裁判》入圍坎城首映單元。（翻攝自X）

《戀愛裁判》靈感來自深田晃司在報紙上閱讀到一則「前女偶像因戀愛勒令賠償」的文章，構思10年後決定拍成電影；原來日本偶像圈向來有著「禁愛令」，該片觸及與偶像違反規定，遭公司起訴的故事。

《戀愛裁判》講到女團成員齊藤京子偶然間遇見中學同學，兩人火速墜入愛河，卻逼得她在偶像、愛情中左右為難，豈料她因違反「禁止約會條款」，慘遭公司傳喚至法庭。

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齊藤京子聽到電影入選坎城，開心表示「就像做夢一樣，開心死了，難以用言語表達」，期待許多國家的觀眾都能看見這部電影；深田晃司則對齊藤京子給予超高評價，直說：「如果沒遇到她，那麼這部電影就無法拍成。」

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