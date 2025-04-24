《噬亡村2》完結！柳樂優彌化身「日本最強老爸」 8集動作戲吃不消

柳樂優彌在《噬亡村》第二季中，光以眼神就能震懾觀眾。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇《噬亡村》第二季終於迎來最終結局，完結篇驚喜重現許多漫畫經典橋段，包括不堪被欺壓、活人獻祭的村民們終於闖入後藤家展開血腥復仇，更有徹底抓狂的食人怪力男「後藤岩男」敵我不分無差別獵殺的驚悚畫面，被漫畫迷大讚「近年最強改編」。

導演片山慎三為了籌備《噬亡村》已經苦熬超過5年，更在接受日本電影媒體《ぴあ映画》訪問時提及第二季是這系列史詩故事的完結篇，當然要卯足全力拍攝，「我們在動作戲、特技都投入大量精力，過程非常辛苦，我們真的希望每個人都能看見我們的成果」。

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柳樂優彌在《噬亡村》中有大量動作戲，事前下了不少工夫。（翻攝自X）

《噬亡村》完結篇中，後藤家與村民之間將展開一場生死決戰，一心想救回妻女的阿川大悟（柳樂優彌飾）在面對一連串救援、衝突的危機之後，終於要與後藤一家的「現人神」後藤白銀正面對決，近期接受一連串訪問的男主角柳樂優彌，提到自己從20歲開始就苦練武術，終於能在這部戲劇大顯身手，但大量動作戲也讓他直呼吃不消，但他也因此被認證為「日本最強老爸」，柳樂還有感而發表示這雖然是一部恐怖動作劇，但主角為了拯救家人不惜一切的毅力令人感動，「很奇怪，結尾雖然是快節奏的動作戲，但我看到哭了」。

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柳樂優彌雖以文藝劇情片《無人知曉的夏日清晨》走紅，但他曾透露從20歲開始就苦學武術，沒想到直到《噬亡村》才終於可以大顯身手，他近期接受日本雜誌訪問，坦言拍攝《噬亡村》的過程非常特別，認為這可以當作娛樂作品來看待，但也具有很高的藝術價值，「8集故事的時間點其實不到48小時，所以拍攝過程非常緊湊，而且我所飾演的阿川大悟為了要救回妻女，所以從頭到尾都保持著極度憤怒的狀態，雖然只是演戲，但對我來說真的很累」。

柳樂優彌在《噬亡村》第二季中的槍戰演出，令人看得目不轉睛。（翻攝自X）

而他為了對抗擁有眾多武器的後藤家，必須卯足全力打鬥到最後一刻，最後還得阻止瘋狂的村民屠殺後藤家的老弱婦孺，可說是一刻都沒有休息，但他也開心表示能夠施展苦學15年的武術成果，一切都很值得，也直呼拍這部戲的時候能有大量打鬥，非常紓壓。

不過柳樂優彌也稱讚《噬亡村》是非常情感細膩的作品，無論是他所飾演的阿川大悟或是後藤家的新任當家後藤惠介（笠松將飾），即便立場不同，但都是想保護自己的孩子，才能夠化身「最強老爸」，然則主角即便冒著生命危險也要保護妻女的毅力，讓他非常感動，「雖然節奏很快，但故事充滿人性，我就覺得很奇怪，我看到結尾的時候哭了，所以如果觀眾覺得太恐怖而不敢看，我會覺得有點遺憾」，更像還沒看過《噬亡村》的粉絲喊話，「我想，只要你看個一兩集，你就會徹底被這個故事迷住了」。《噬亡村》第一、二季全劇已於Disney+上架。

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