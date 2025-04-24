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娛樂 最新消息

短今百萬級合作登場！性感熱舞挑戰「內衣撐得住」

〔記者傅茗渝／台北報導〕有「中職小巨人」之稱的啦啦隊女神「短今」，外型甜美可人、身材高挑美好，擄獲一票球迷的心，正式成為台灣國民內衣店EASY SHOP 2025年度品牌好友，記者會上品牌特別準備一顆代表著熱情、能量、與合作精神的大型棒球，邀請短今在這顆棒球上簽名，象徵這份合作，如同棒球精神一樣，專注、熱血、並肩作戰。

短今成EASY SHOP年度品牌好友。（EASY SHOP提供）短今成EASY SHOP年度品牌好友。（EASY SHOP提供）

短今當天以削肩不對稱綁帶BRA TOP氣勢登場，瞬間點燃全場鎂光燈，隨後換上冰紗內衣搭配俏皮短裙造型展現啦啦隊女神熱力，還現場挑戰隨機熱舞，親自示範「內衣支撐不位移」的魔法感受，完美詮釋「內衣也是外衣」的夏日時尚穿搭哲學。

活動現場還準備內衣布料「盲猜」互動橋段，讓短今親手感受各款材質，直呼「冰紗真的有夠涼、有夠柔，跳舞或出外景根本就非常需要！」並在記者會後直播中現身說法：「啦啦隊服有時候緊又悶，真的需要這種輕薄透氣又有包覆力的內衣來救贖一下！」

短今百萬級內衣合作登場，粉絲最關注的「短今香香大禮包」也同步曝光。（EASY SHOP提供）短今百萬級內衣合作登場，粉絲最關注的「短今香香大禮包」也同步曝光。（EASY SHOP提供）

粉絲最關注的「短今香香大禮包」也同步曝光，參加活動就有機會獲得限量驚喜，包含她的親簽拍立得、親簽棒球、驚喜小卡、應援毛巾等一整組超限量好禮，堪稱今年最值得入手的啦啦隊女神福利。

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