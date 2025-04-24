（影）AV女優石川澪爆沉迷牛郎店 親揭私下癖好「只愛這種男人」

石川澪被爆料經常去歌舞伎町的牛郎店。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「美少女天花板」的日本AV女優石川澪，憑藉精緻五官及甜美氣質，深受廣大粉絲喜愛。不過，近日她卻被爆出愛跑歌舞伎町的牛郎店，對此，她親上火線回應了。

石川澪在社群平台X的小號發文駁斥傳聞，直言「我沉迷牛郎店？呵呵呵～不好意思，我的錢只會花在二次元的男人身上，而且我平常要工作又要開直播，哪有時間去那種地方啦，一直有私訊來問真的超煩，想一下就知道了吧？難道我有兩個分身？是不是要回報給事務所商量一下呢～」

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石川澪駁斥傳聞。（翻攝自PLAY NO.1）

對此，AV達人一劍浣春秋今日也在《PLAY NO.1》發文指出，「AV女優為什麼是AV女優？很多人會說，為了賺錢，至於為什麼要賺錢？可能有些人會告訴你是『愛跑牛郎店』。」他認為，由於自媒體發達，再加上部分AV女優不介意自身八卦被曝光，導致外界漸漸對AV女優產生「做風俗」以及「愛跑牛郎店」這兩種刻板印象。

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不過，一劍浣春秋強調，並非每個AV女優都是如此。以石川澪為例，他相信石川澪所言屬實，因為石川澪曾透露自己的行程已經排到年底，可見相當忙碌。再來他也補充，是粉絲都知道，石川澪玩手遊的預算非常高，也經常在拍攝空檔抱著平板看動漫配零食，「真的是很可愛的小妹妹啊〜所以我相信石川澪說的，她不會跑牛郎店啦！」

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