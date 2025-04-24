晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）AV女優石川澪爆沉迷牛郎店 親揭私下癖好「只愛這種男人」

石川澪被爆料經常去歌舞伎町的牛郎店。（翻攝自X）石川澪被爆料經常去歌舞伎町的牛郎店。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「美少女天花板」的日本AV女優石川澪，憑藉精緻五官及甜美氣質，深受廣大粉絲喜愛。不過，近日她卻被爆出愛跑歌舞伎町的牛郎店，對此，她親上火線回應了。

石川澪在社群平台X的小號發文駁斥傳聞，直言「我沉迷牛郎店？呵呵呵～不好意思，我的錢只會花在二次元的男人身上，而且我平常要工作又要開直播，哪有時間去那種地方啦，一直有私訊來問真的超煩，想一下就知道了吧？難道我有兩個分身？是不是要回報給事務所商量一下呢～」

石川澪駁斥傳聞。（翻攝自PLAY NO.1）石川澪駁斥傳聞。（翻攝自PLAY NO.1）

對此，AV達人一劍浣春秋今日也在《PLAY NO.1》發文指出，「AV女優為什麼是AV女優？很多人會說，為了賺錢，至於為什麼要賺錢？可能有些人會告訴你是『愛跑牛郎店』。」他認為，由於自媒體發達，再加上部分AV女優不介意自身八卦被曝光，導致外界漸漸對AV女優產生「做風俗」以及「愛跑牛郎店」這兩種刻板印象。

相關新聞：日本AV驚見剝皮寮台妹 達人困惑「她是誰」：講中文聽不懂

不過，一劍浣春秋強調，並非每個AV女優都是如此。以石川澪為例，他相信石川澪所言屬實，因為石川澪曾透露自己的行程已經排到年底，可見相當忙碌。再來他也補充，是粉絲都知道，石川澪玩手遊的預算非常高，也經常在拍攝空檔抱著平板看動漫配零食，「真的是很可愛的小妹妹啊〜所以我相信石川澪說的，她不會跑牛郎店啦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中