一粒超勇敢！猛吃蟲蟲套餐 「直吞蜈蚣」面不改色：滿好吃的

一粒挑戰蟲蟲大餐。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣成員「一粒」趙宜莉以一曲葉保弟應援舞爆紅，成為球場邊最動人的嬌點，她近日登上節目挑戰「蟲蟲大餐」，大膽將蜈蚣吞下肚，驚人畫面嚇壞不少網友，不過，她卻面不改色直呼：「滿好吃的！」

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一粒近日登上綜藝實境節目《女孩好野2》，節目尾聲要進行「蟲蟲大轉盤」環節，將由她、李雅英與林襄抽籤懲罰，誰被指針選中，就要挑戰異國昆蟲料理，結果一粒不幸中獎，但她也欣然接受懲罰。

一粒毫不猶豫吞蟲子。（翻攝自YT）

畫面中可見，一粒毫不猶豫地從盤子中挑選了一隻蜈蚣，在主持人沈玉琳仍在說話時，她直接放入口中，吃得津津有味，讓主持人沈玉琳都驚呼，「這是我看過最勇的啦啦隊女孩！」沈玉琳再遞給她另一種圓形蛆蟲時，她仍面不改色、從容咀嚼吞下，完全展現職業藝人的敬業態度與心理素質，甚至脫口說出：「蛆其實滿好吃的耶！」

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