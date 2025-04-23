這群人停更轉型！ 展榮展瑞遭爆吵翻天回應了

展榮展瑞求好心切，自爆為了演唱會吵架。（星展娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕百萬YouTube頻道「這群人」停更轉型，其中雙胞胎網紅展榮展瑞合體勇闖歌壇，暑假更將舉辦首場大型演唱會。

兄弟倆透露為了演唱會內容絞盡腦汁，甚至各執己見起吵翻天，傳出尚未開唱就先冷戰的局面，對此，哥哥展榮表示：「雖然意見不同，但很知道對方也是為節目好。」弟弟展瑞則回應：「冷戰？我們沒有冷戰，是『冷靜』啦，彼此個性都很了解，休息去喝水就好了！」

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為了演唱會，兄弟倆在教練建議下，開始密集練習瑜伽，展榮說：「老師覺得我們唱歌聲帶要更放鬆，建議我們可以多運動。」自爆常練習雙人瑜伽，還可以一起拉筋。

展榮展瑞暑假將舉辦大型演唱會。（星展娛樂提供）

展榮展瑞透露，演唱會將結合音樂、舞蹈、DJ秀與幽默喜劇的娛樂大秀，用全感官沉浸式體驗，誓言要讓粉絲「笑到噴淚」。兄弟倆就連演唱會主視覺也藏滿巧思，特別把代表自己的吉祥物兔兔放進設計，一隻粉紫色、一隻鵝黃色，超萌配色讓人看了瞬間融化。

展榮展瑞「限時動態派對演唱會」7月18日在北流Legacy TERA登場，購票可洽KKTIX。

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