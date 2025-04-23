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陳為民聽不懂遊戲規則引起公憤！ 主持群崩潰：要講幾次啦

孫協志（左）、陳為民表演搞笑短劇。（中視提供）孫協志（左）、陳為民表演搞笑短劇。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳為民日前錄《飢餓遊戲》再度「斷線」，聽不懂遊戲規則讓王仁甫、孫協志當場崩潰，大喊：「到底要講幾次啦？」節目預告一出，網友笑翻留言：「為民哥永遠搞不清楚狀況」、「他的笑點永遠來自於搞不清楚狀況」。

黃豪平（左起）、蔡黃汝、許孟哲、謝凱蒂、黃沐妍、許凱皓、孫協志；陳為民（後排左起）、KiWi、王仁甫一同前進南投內湖國小。（中視提供）黃豪平（左起）、蔡黃汝、許孟哲、謝凱蒂、黃沐妍、許凱皓、孫協志；陳為民（後排左起）、KiWi、王仁甫一同前進南投內湖國小。（中視提供）

節目以「誰是孩子王」為主題，主持群與來賓赴南投展開童趣挑戰，其中幼幼台資深「姐姐」Kiwi被看好最懂孩子世界，陳為民卻狠虧說：「12年？那應該是大嬸了吧！有的哥哥都5、60歲了！」孫協志則緩頰：「重點是要有一顆年輕的心，維持一個很好的狀態。」

年紀最長的陳為民成為另類焦點，先是被許孟哲爆料「遊戲常殺自己隊友」，這回又因遊戲規則複雜當場當機。儘管如此，陳為民仍樂在其中，笑果十足，主持群也笑說：「希望節目越做越多年，看為民哥能突破多少極限。」一旁的黃豪平則忍不住吐嘈：「老兵不死！」

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