葉覇花蓮街頭拉連署 電視名嘴張益贍好感動

花蓮縣議員楊華美團隊22日邀請「葉霸」葉春蓮首度站街頭志工。（記者王錦義攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮罷免傅崐萁2階全力衝刺，縣議員楊華美團隊22日下午邀退休老師「葉霸」葉春蓮首度站街頭志工，葉霸對傅崐萁南區前主任毒死2百多棵芒果樹相當氣憤，痛批簡直是沒血、沒淚，不是人的行為，花蓮就是這些人搞的變醜又變臭。

葉霸老師過去在學學相當愛護老樹，2015年為保護校園老樹，四處找議員陳情護樹，花蓮南區242棵20到40年芒果樹，因台九線道路拓寬地方居民陳情芒果樹傷人，被傅崐萁南區前主任徐永成聯合在地蔡姓里長，下農藥毒死被法院判刑6個月，並賠償18萬元，葉霸說，看到新聞相當氣憤，毒死兩百多棵樹，這簡直是沒血、沒淚，不是人的行為。

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看到葉覇在花蓮拉連署，名嘴張益贍好感動。（翻攝自張益贍臉書）



資深媒體人、電視名嘴張益贍也在臉書發文感動說，看到葉覇在花蓮拉連署，全台大罷免的任何一區，大家都沒有放棄的理由，他並高喊：「向仍在拚達標的志工們致敬！衝到最後一天，衝到罷免成功！」

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