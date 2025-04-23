晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小彤對付詐騙集團 嗆聲「換個新手法，要有創意」

兩性專家小彤。（翻攝自小彤臉書）兩性專家小彤。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕詐騙橫行，屏東內埔警方日前阻止一宗詐騙案，內容雖為老梗，但因為聲音極為相似成為陷阱，所幸警方到場破解詐騙手法，幫7旬婦保住棺材本，但也推測可能是AI仿聲生成，警方強調，詐騙手法日新月異，民眾應加強社群媒體隱私設定，避免遭人冒用進而生長仿聲而進行詐騙。

兩性專家小彤22日在臉書發文聊到又被詐騙盯上，透露每隔一陣子，就會來一個自稱鄰居的人，然後當她告訴對方搞錯後，就會開始問小彤從事甚麼工作，上次有位被小彤直接回應：「我兼差做詐騙集團啦！」但她無奈說，這種把戲，看得好膩。

相關新聞：詐騙集團手法翻新 小彤靠這招耍狠

這回，小彤先騙詐騙集團：「我住透天別墅，沒有鄰居。」對方依舊裝傻，唱戲下去，小彤實在懶得跟對方玩，直接回嗆：「你是第10幾個自稱是我鄰居的人了，抱歉，請告訴你老闆下次換個新手法，要有創意啦！」
小彤很認真說，他們沒有客戶管理系統嗎？不知道她已經是資深老對手了嗎？笑說詐騙也要用點腦筋，「誰說詐騙手法不斷翻新？這齣戲唱了好幾年了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中