小彤對付詐騙集團 嗆聲「換個新手法，要有創意」

兩性專家小彤。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕詐騙橫行，屏東內埔警方日前阻止一宗詐騙案，內容雖為老梗，但因為聲音極為相似成為陷阱，所幸警方到場破解詐騙手法，幫7旬婦保住棺材本，但也推測可能是AI仿聲生成，警方強調，詐騙手法日新月異，民眾應加強社群媒體隱私設定，避免遭人冒用進而生長仿聲而進行詐騙。

兩性專家小彤22日在臉書發文聊到又被詐騙盯上，透露每隔一陣子，就會來一個自稱鄰居的人，然後當她告訴對方搞錯後，就會開始問小彤從事甚麼工作，上次有位被小彤直接回應：「我兼差做詐騙集團啦！」但她無奈說，這種把戲，看得好膩。

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這回，小彤先騙詐騙集團：「我住透天別墅，沒有鄰居。」對方依舊裝傻，唱戲下去，小彤實在懶得跟對方玩，直接回嗆：「你是第10幾個自稱是我鄰居的人了，抱歉，請告訴你老闆下次換個新手法，要有創意啦！」

小彤很認真說，他們沒有客戶管理系統嗎？不知道她已經是資深老對手了嗎？笑說詐騙也要用點腦筋，「誰說詐騙手法不斷翻新？這齣戲唱了好幾年了。」

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