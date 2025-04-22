鄭中基離婚內幕曝光 主播妻嫌贍養費太少主動出戰

鄭中基（左）與余思敏的14年婚姻恐畫下句號。（翻攝自IG）

鄭中基（左）與余思敏的14年婚姻恐畫下句號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕鄭中基2011年梅開二度，與娛樂新聞主播余思敏結婚，兩人育有1女1子。去年9月鄭中基突然指控經紀人何慶湘「工作及道德操守有問題」，並終止兩人合約，同時也自爆酗酒消息，決定停止工作，並由妻子余思敏陪伴他到美國進行戒酒療程。沒想到戒酒成功，但婚姻卻沒了！余思敏生日時兩人並未合體慶生放閃，還互相取消追蹤對方社群，之後更傳出兩人離婚，結束14年婚姻關係消息。今（22）港媒報導鄭中基已經決定要和余思敏離婚，不過目前卡在贍養費，余思敏準備循法律途徑解決。

香港歌手鄭中基（右二）和主播妻余思敏（左）育有1女1子。（翻攝自IG）

鄭中基提出離婚後提供每個孩子每月8千港幣（約新台幣3萬4千元）贍養費，兩名子女應為1萬6千元港幣（約新台幣6萬8千元），但余思敏覺得這個數字不合理，希望能夠爭取到更高的贍養費。

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去年8月余思敏在社群網站po出一張地毯照片，寫著：「something big are coming（有大事要發生了）」還特別標註鄭中基、何慶湘，網友查出地毯位置在某家飯店，距離鄭中基的公司僅有2分鐘路程。

鄭中基結束戒酒療程之後曝光，看起來憔悴許多。（星島日報提供）

53歲的鄭中基被港媒爆出傳出酗酒消息時並不想放下事業到美國進行戒酒療程，更對戒酒療程嗤之以鼻，覺得不會有很大幫助，兩人至美國後也爭吵不斷，成偉離婚導火線。

鄭中基背景顯赫，他的父親鄭東漢曾任寶麗金及環球唱片亞太區總裁，對於兒子的婚姻，鄭東漢並不想插手，唯一不能放棄的是鄭中基的兩個孩子必須交由鄭家扶養。

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