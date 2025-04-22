奧斯卡獎有新規定 2026年投票成員必做「這件事」

2026年奧斯卡金像獎有新規定。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國電影藝術與科學學院今（22）宣布新規定，要求投票成員在選出要斯卡獎最後得主之前，必須要把每個獎項的所有入圍作品看完才能投票，以達公平、公正要求。

西恩貝克上月初以《艾諾拉》拿下奧斯卡最佳影片、導演、原創劇本與最佳剪輯四獎，創下影史紀錄。。（美聯社）

根據《法新社》報導，美國影藝學院為此發出聲明，指出這項新規定可解決長久以來關於成員在投票前跳過某些電影不看所造成的爭議，且新規定立刻上路，2026年3月登場的奧斯卡頒獎典禮就會這麼做！

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男星安卓亞布洛迪開心握著小金人。（美聯社）

過去，美國影藝學院採取「榮譽制」，即信任成員會在投票前看過所有入圍作品，但這幾年入圍作品數量漸多，有些人承認自己並沒有看過所有入圍影片即進行投票。根據最新制度，美國影藝學院會在提供給具投票資格成員的串流平台上進行追蹤，確保他們真的看完了每一部入圍作品。

根據最新制度，美國影藝學院會在提供給具投票資格成員的串流平台上進行追蹤，確保他們看完每部片。

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