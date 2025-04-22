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娛樂 電視

陳文茜罹癌第四期 醫師要求她「繼續工作」原因曝

〔記者林欣穎／台北報導〕肺癌連續13年盤踞國人癌症死因第1位也是全球死亡率最高的癌症，《Yahoo健世代》節目首集主持人蕭彤雯專訪台大癌醫中心分院院長楊志新，同時也是肺癌權威，節目中他提到陳文茜之前罹患了肺腺癌但已經切除，現在正在治療的則是亞洲罕見疾病「黑色素癌」，楊志新表示：「黑色素瘤是非常惡性，台灣每年僅四、五百例，最好的治療方式就是免疫治療，但會有副作用的產生，讓身體很辛苦。」

蕭彤雯（右）專訪台大癌醫中心分院院長楊志新。（《Yahoo健世代》提供）蕭彤雯（右）專訪台大癌醫中心分院院長楊志新。（《Yahoo健世代》提供）

楊志新透露陳文茜在檢查出黑色素瘤後，本來想請長假休養，但鼓勵陳文茜身為公眾人物更應該讓大家知道，即使是第四期癌症，也能正常工作、活得像自己。楊志新說：「許多患者在休養後難以重返職場，因此維持生活常態、社交圈不脫節，就算癌症第四期也不是人生盡頭。」

蕭彤雯回憶起2021年時發現罹患肺腺癌零期時的治療狀況，當時透過胸腔鏡手術切除癌細胞，蕭彤雯說：「我當時真的很驚訝，醫師只用一條胸管引流，開完刀用貼紙貼住傷口就結束了。」

陳文茜近日病情加重。（翻攝自臉書）陳文茜近日病情加重。（翻攝自臉書）

她形容傷口小、復原快，術後第三天即出院，對比過去「開大刀」印象截然不同。楊志新補充隨著醫療技術的進步，癌症不一定絕症，美國前總統卡特就曾罹患第四期黑色素癌，但最終仍免疫治療到一百歲過世時檢查身上已無癌細胞。

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