重回B-612星球！《小王子經典10週年》台灣限定海報登場

《小王子經典10週年 重返大銀幕》將在台上映。（水元素提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《小王子經典10週年 重返大銀幕》將在台上映，片商與台灣設計團隊「涅槃設計」聯名打造「台灣限定紀念海報-心靈風暴的避風港」，讓這部橫跨世代的經典作品以全新面貌重新觸動人心。

隨著觀眾對「質感觀影」、「收藏價值」、「文化共感」的重視日增，本次十週年紀念重映台灣設計無疑將成為2025年開春的重要焦點。

請繼續往下閱讀...

《小王子經典10週年 重返大銀幕》「台灣限定紀念海報-心靈風暴的避風港」。（水元素提供）

這款「台灣限定紀念海報-心靈風暴的避風港」不只對電影致敬，更是針對當前巨大變動下的深刻回應；設計以黃橙色調為基底，捕捉小王子與狐狸仰望星空的經典場景，畫面溫柔純粹，如同為觀眾量身打造的心靈庇護所，引領我們在劇變之中，重新回到每個人內心的B-612星球，找回最單純、最堅定的童年力量。

設計團隊結合紙飛機、星星與沙丘的溫柔筆觸，展現台灣設計對經典文學的深刻理解與當代感受。《小王子經典10週年 重返大銀幕》將於4月25日全台上映，限量紀念海報收藏同步推出，僅限大銀幕觀眾現場收藏。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法