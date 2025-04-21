鬼滅「禰豆子」本尊、崔叡娜要來了！ONEWE 、Xdinary Heroes七月登台搖滾

YENA（崔叡娜）、ONEWE、Xdinary Heroes、鬼頭明里輪番來台演出。 （Live Nation Taiwan、RNR SQUARE TAIWAN、大鴻藝術、萬星國際娛樂文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日韓星接力來台，YENA（崔叡娜）在5月24日來台開唱，韓國樂團ONEWE將在7月帶來一天兩場的演出，另一寶藏樂團Xdinary Heroes也不惶多讓，《鬼滅之刃》「禰豆子」超人氣聲優鬼頭明里同樣是一天兩場，於8月登陸新莊。

YENA（崔叡娜）將來台演出。 （萬星國際娛樂文化提供）

◆YENA（崔叡娜）

YENA終於要把她的巡演帶來台北，在5月24日於LEGACY TERA舉行2025 YENA 1ST CONCERT <從NEMO開始的異世界！旅行> in Taipei演唱會，4月22日中午12:00於KKTIX公開售票，演唱會相關資訊請留意萬星國際娛樂文化的FB和IG更新。

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YENA不論在IZ*ONE內，還是個人出道之後都取得亮麗成績，她的個人出道作《SMiLEY》除獲得一致好評，更在韓國Mnet音樂節目《M Countdown》中奪得她的首個solo一位。另外，YENA又參與了綜藝與電視劇等多方面的發展，而在剛剛開播的KBS韓劇《惡人之國》，她飾演住在吳娜拉家裡的學生具元熙，演技也備受矚目。

ONEW將來台演出。 （RNR SQUARE TAIWAN提供）

◆ONEWE

韓國人氣樂團ONEWE即將於2025年7月26日（六）登陸台北，於微風廣場場地MOONDOG舉辦《2025 ONEWE WORLD TOUR 'O! NEW E!volution Ⅳ' IN TAIPEI》雙場演唱會，分別於下午1點30分與晚間7點登場。門票將於4月27日中午12點透過Ticket Plus遠大售票網站正式開賣。更多活動詳情請關注主辦單位RNR SQUARE TAIWAN社群。

ONEWE是韓國經紀公司RBW Inc.旗下之五人男子樂團，2019年以團名「ONEWE」重新出道。五位成員分別為主唱YongHoon、吉他手KangHyun、鼓手HaRin、主唱/鍵盤手DongMyeong、rapper/貝斯手GIUK。是一支融合搖滾與抒情風格的五人樂團，以細膩的創作與現場演奏實力受到廣大樂迷喜愛。本次是ONEWE出道以來首次來到台北開唱，成員們也對於能夠與台灣粉絲的首次見面感到非常期待，並表示早已聽聞台灣粉絲們的熱情，這次終於能親自面對面感受，將用全力以赴的演出回應長久以來的支持。

Xdinary Heroes將來台演出。 （Live Nation Taiwan提供）

◆Xdinary Heroes

Xdinary Heroes正式宣布帶著 全新世界巡迴《Xdinary Heroes World Tour》7月11日（五）於Zepp New Taipei熱血開唱。4月29日早上11點至晚上11點59分會員可獨家搶先購票，4月30日早上11點拓元售票系統全面開賣。詳情請上Live Nation Taiwan官網。

Xdinary Heroes由Gun-il、Jungsu、Gaon、O.de 、Jun Han 及 Jooyeon六人組成，爆發力十足曲風配上驚人LIVE實力，短短幾年已快速收服大批Villains（官方粉絲名）而獨特的演出魅力從亞洲席捲到歐美地區，還有征服各大萬人音樂祭。最新EP作品《Beautiful Mind》全面發行後，贏得各方好評迴響，延續氣勢嶄新世界巡迴《Xdinary Heroes World Tour》強勢公佈，五月即將在首爾起跑，這股強大的K-POP音樂能量將再次燃燒全世界。

鬼頭明里將來台演出。 （大鴻藝術提供）

◆鬼頭明里

超人氣聲優鬼頭明里日前宣布即將展開2025年亞洲巡迴見面會「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」，台北場活動將於8月9日（六）在Zepp New Taipei盛大舉辦，並大方為台粉獻上午晚兩場演出。門票將採實名抽選制，5月12日（一）～14日（三）開放登記抽選，5月16日（五）中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於5月28日（三）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。詳情請上大鴻藝術。

自2014年出道以來，鬼頭明里持續在動畫與遊戲領域中活躍，以獨特嗓音與細膩演技擄獲人心，代表作包括《鬼滅之刃》竈門禰豆子、《LoveLive! 虹咲學園學園偶像同好會》近江彼方、《賽馬娘Pretty Derby》青雲天空、《地縛少年花子君》八尋寧寧、《Re:Stage! Dream Days♪》月坂紗由、《Blend・S》日向夏帆等。

除了聲優身分外，鬼頭明里也是一位活躍的音樂人。2019年以單曲《Swinging Heart》正式出道為歌手，其後推出的三張單曲皆獲選為動畫主題曲，知名作品包含動畫《超人高中生們即便在異世界也能從容生存！》片尾曲《dear my distance》、動畫《地縛少年花子君》片尾曲《Tiny light》、動畫《大小姐和看門犬》片尾曲《Magie×Magie》在內，可說是動漫粉絲熟悉的好聲音。個人首張專輯《STYLE》更登上Oricon公信榜週榜第七名，歌唱實力備受肯定。

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