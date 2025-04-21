反派千金女神駕到！顏曉筠黑化回歸《好運來》宣告「玩真的」

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》風雲再起，甜美女星顏曉筠驚喜回歸，這次化身氣勢強烈的豪門千金「江芸菲」，不再只是可愛搞笑或單純反派，而是結合氣場、野心與深情於一身的複雜角色，宣告：「這次，我玩真的！」

顏曉筠《好運來》黑化升級，「反派千金」霸氣回歸玩真的。（民視提供）

觀眾對顏曉筠的反派魅力早不陌生，從過去的角色就能看出她詮釋壞得有層次、心機不失情感的功力，這次演出江芸菲將累積多年的演技全面爆發，劇中為愛而來，身為傅子純的未婚妻，也誓奪男主角。角色愛得瘋狂，也狠得絕對，讓人又愛又恨，但即使演壞女人，觀眾依然買單她表示：「我覺得每一個角色都是老天爺的安排，也是一種累積。」

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顏曉筠化身氣勢強烈的豪門千金「江芸菲」。（民視提供）

顏曉筠說：「從活潑、搞笑，到反派的各種層次，這些經驗讓我可以更細膩去詮釋江芸菲這種有故事、有傷痕、有野心的角色。這次是我很期待的一次進化。」顏曉筠透露進組會先跟傅子純、吳東諺的對手戲也火花不斷，顏曉筠笑說：「老戰友們一見面就默契滿滿，也更敢放開來演，這次肯定會有不一樣的化學反應。」

顏曉筠和吳東諺對手戲火花不斷，老戰友默契滿滿。（民視提供）

《好運來》即將進入全新高潮，江芸菲的出現如同深水炸彈，一舉攪動豪門恩怨。顏曉筠這位「反派千金專業戶」，這次會讓誰哭、誰笑、誰無法自拔，顏曉筠喊話要準時鎖定，繼續追劇。

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