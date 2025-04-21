曹西平轉念發聲 「演藝圈不是唯一活下去的路」

曹西平靠自己打拚走出自己活下去的路。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕男星黃正杰因上《康熙來了》爆紅，突傳病逝消息，享年31歲，其母20日證實黃正杰死訊，感嘆兒子自15歲努力打拚希望在演藝圈發光發熱，懂事的他連病逝前都不忘交代姊姊「好好照顧媽媽」。

今（21）日清晨，資深藝人曹西平在臉書發文感嘆演藝圈不是唯一一條活下去的路，他沉痛表示：「轉個念，你們或許會更快樂一些，最近看到很多年輕人猝死都跟演藝圈有關，台灣、韓國、日本等等都有，不管什麼原因往生了看了都是難過。」

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曹西平說，如果這些年輕人沒有接觸演藝圈，會不會比較快樂些自由些，「沒有這麼大的壓力，演藝圈真的不是每個人都可以做的，何必執著何必固執非走演藝圈這份工作，演藝圈真的沒有這麼好賺沒有這麼好討生活。」

他也提及有多少藝人都在失業中，有多少藝人都在借貸中過日子，認為不適合就早點轉行，越陷越深自己痛苦周遭的人也痛苦，曹西平也說出真心話：「年輕人如果沒有好的抗壓力，奉勸真的不要進入演藝圈。」發文中，曹西平也再次呼籲：「萬般皆是命半點不由人，請珍惜生命。」

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