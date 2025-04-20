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台灣醜帥代表是「他」 感言：沒禮貌但好開心

YouTuber阿翰2022年因自創角色「算命阿姨」廖麗芳一段「九天玄女」的影片紅遍全台灣。（翻攝自IG）YouTuber阿翰2022年因自創角色「算命阿姨」廖麗芳一段「九天玄女」的影片紅遍全台灣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber阿翰2022年因自創角色「算命阿姨」廖麗芳一段「九天玄女」的影片紅遍全台灣。日前網友詢問有哪些人「又醜又帥」許多明星上榜，但許多人將寶貴一票投給阿翰，今（20）日阿翰本尊在限時動態曬出感謝詞，表示：沒禮貌但好開心。

阿翰因扮演自創角色「算命阿姨」廖麗芳走紅。（翻攝自IG）阿翰因扮演自創角色「算命阿姨」廖麗芳走紅。（翻攝自IG）

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幽默搞笑的阿翰可男可女、可甜可鹹，先前網友在網路上熱烈討論有哪些人屬於「又醜又帥」的類型，「醜帥」的意思就是五官看起來不是平常被定義的帥哥，但是卻散發出迷人男性魅力，韓國有名的醜帥就有柳俊烈、金宇彬等人。近日網友在討論這個話題的時候，被提到的人選還有中國男星黃渤、港星張耀揚、韓國男星馬東石，在一眾巨星包圍之下，有網友提到「阿翰po影片的阿翰，他演男角色真的都好帥」阿翰本人親自在留言底下回覆：「沒禮貌但又聽了好開心（謝謝你）」，更在自己的社群帳號以限時動態寫下「謝謝大家的醜但帥之誇獎」。

阿翰自創角色「軍中情人」林可柔。（翻攝自IG）阿翰自創角色「軍中情人」林可柔。（翻攝自IG）

阿翰曾經以阮月嬌、「算命阿姨」廖麗芳、「房東阿姨」廖麗珠、「軍中情人」林可柔等角色出現在《阿翰po影片》，都受到網友的歡迎。

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