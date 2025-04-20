晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范瑋琪中國下跪了 演唱會「一原因」腿軟

歌手范瑋琪選擇在中國重新出發，個人巡迴演唱會「我們之間的事」也從中國開跑。（翻攝自IG）歌手范瑋琪選擇在中國重新出發，個人巡迴演唱會「我們之間的事」也從中國開跑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手范瑋琪選擇在中國重新出發，個人巡迴演唱會「我們之間的事」也從中國開跑。昨（19）她在成都站多次唱到哽咽，感謝歌迷對她的支持，沒想到她在最後一邊高喊著「謝謝你們，我愛你們」一邊雙手合十跪在地上，這一幕嚇壞不少人。

范瑋琪在舞台上向歌迷下跪。（翻攝自微博）范瑋琪在舞台上向歌迷下跪。（翻攝自微博）

相關新聞：中國微博出現大S傳女珠寶遭拍賣？ S家不滿謠言滿天飛

范瑋琪的深情一跪，並不是所有中國歌迷都買單，甚至在微博引發熱烈討論，有些網友認為她是真情流露；有些網友則嗤之以鼻，認為人生只有3件事值得下跪「跪天、跪地、跪父母」，至於向歌迷下跪，未免也太煽情。

范瑋琪在舞台上表示「我要為自己而活」。（翻攝自IG）范瑋琪在舞台上表示「我要為自己而活」。（翻攝自IG）

范瑋琪在舞台上感性對歌迷說：「我覺得『怕被別人討厭』並不是我的弱點，這個世界很喧囂，人生非常的短，我要為自己而活，你們也要為你們自己而活」。昨天的演唱會上，除了范瑋琪的歌聲之外，她也不忘趁機悼念已故好友「大S」徐熙媛，唱到《我們可不可以不勇敢》時，大螢幕投射出兩人當初合拍MV的溫馨畫面，歌迷無不動容。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中