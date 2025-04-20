范瑋琪中國下跪了 演唱會「一原因」腿軟

歌手范瑋琪選擇在中國重新出發，個人巡迴演唱會「我們之間的事」也從中國開跑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手范瑋琪選擇在中國重新出發，個人巡迴演唱會「我們之間的事」也從中國開跑。昨（19）她在成都站多次唱到哽咽，感謝歌迷對她的支持，沒想到她在最後一邊高喊著「謝謝你們，我愛你們」一邊雙手合十跪在地上，這一幕嚇壞不少人。

范瑋琪在舞台上向歌迷下跪。（翻攝自微博）

相關新聞：中國微博出現大S傳女珠寶遭拍賣？ S家不滿謠言滿天飛

請繼續往下閱讀...

范瑋琪的深情一跪，並不是所有中國歌迷都買單，甚至在微博引發熱烈討論，有些網友認為她是真情流露；有些網友則嗤之以鼻，認為人生只有3件事值得下跪「跪天、跪地、跪父母」，至於向歌迷下跪，未免也太煽情。

范瑋琪在舞台上表示「我要為自己而活」。（翻攝自IG）

范瑋琪在舞台上感性對歌迷說：「我覺得『怕被別人討厭』並不是我的弱點，這個世界很喧囂，人生非常的短，我要為自己而活，你們也要為你們自己而活」。昨天的演唱會上，除了范瑋琪的歌聲之外，她也不忘趁機悼念已故好友「大S」徐熙媛，唱到《我們可不可以不勇敢》時，大螢幕投射出兩人當初合拍MV的溫馨畫面，歌迷無不動容。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法