（東京直擊）萌熊與小女孩太可愛！《星際大戰：視界》重磅宣布推獨立影集

〔記者許世穎/東京報導〕曾入圍艾美獎最佳動畫短片的「星際大戰」動畫影集《星際大戰:視界》第三季去年11月宣布回歸,今(20)日更在星戰慶典2025公開首支片段與多項重磅消息,包括將延續第一季三部廣受好評的短片故事線,還推出全新品牌「Star Wars: Visions Presents」(直譯:星際大戰:視界 呈獻),首先推出作品將是《第九位絕地》的衍生獨立影集。

動畫影集《星際大戰:視界》第三季在星戰慶典2025曝光首支預告片,並宣布多項新消息。(翻攝自X)

《星際大戰:視界》打破動畫作品既有的框架,第三季將由九家不同動畫工作室攜手打造共九部短片,在第一季中登場、身分神秘的前西斯武士「浪人」更將回歸!製片人詹姆斯沃夫證實,第一季最受歡迎的三段故事《決鬥》、《村莊新娘》以及《第九位絕地》將在第三季迎來續作,分別為《決鬥:復仇》(The Duel: Payback)、《失落之人》(The Lost Ones)、以及《第九位絕地:希望之子》(The Ninth Jedi: Child of Hope)。

《星際大戰:視界》第一季中的《決鬥》將於第三季推出續篇。(Disney+ 提供)

除了續作之外,《視界》第三季還將帶來多部全新作品,包括胸口內建微波爐超萌熊樣機器人「比利」和小女孩展開冒險的《優子的寶藏》(Yoku’s Treasure),概念圖及搶先看短片相當可愛,讓現場粉絲都融化,堪稱第三季最受期待之作。

還有以類似韓索羅的狡猾走私客為主角的《走私犯》(The Smuggler)、聚焦一位長相過於帥氣的商人雇用賞金獵人的《賞金獵人》(The Bounty Hunters)、以X翼戰機的四翼為核心意象的《四翼之歌》(The Song of Four Wings)、充滿日本文化與習俗的《極樂鳥》(The Bird of Paradise)、以一名衝鋒隊士兵為主角的《黑》(Black)。

沃夫同時宣布,《視界》將邁向「嶄新大膽的方向」,推出全新品牌「Star Wars: Visions Presents」,讓創作者能夠講述更深入且篇幅更長的故事,不再受限於傳統集數的短篇框架。《第九位絕地》除了在《星際大戰:視界》第三季推出續作,也將推出「Star Wars: Visions Presents」衍生獨立影集。

《星際大戰:視界》第三季中的《優子的寶藏》曝光概念圖,萌熊樣機器人「比利」可愛到讓現場粉絲都融化。(記者許世穎攝)

《第九位絕地》的長篇影集由《攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX》日本傳奇動畫導演神山健治擔任導演及編劇,他本人也親自現身介紹,故事設定於絕地武士幾乎滅絕後的數世代,一位倖存的絕地被召至一顆星球領取新製光劍,卻發現同行六人竟全是西斯假冒者。唯一真正的絕地必須召集盟友,為生存而戰。原作配音包括貴美子格倫、劉思慕與岡政偉,預計2026年登場。

《第九位絕地》的長篇影集由動畫導演神山健治擔任導演及編劇。(記者許世穎攝)

談到《星際大戰:視界》的起源,沃夫表示:「整個構想來自我們對動畫媒介的熱愛。我們一直非常敬佩那些透過動畫講述動人故事的創作者。因此我們希望用一個概念,聚焦於日本動畫,讓《星際大戰》從動畫的角度出發,也讓日本文化在星戰宇宙中更多聚光。」《星際大戰:視界》第三季將於今年10月29日在Disney+ 上線。

