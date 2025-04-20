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（東京直擊）萌熊與小女孩太可愛！《星際大戰：視界》重磅宣布推獨立影集

〔記者許世穎／東京報導〕曾入圍艾美獎最佳動畫短片的「星際大戰」動畫影集《星際大戰：視界》第三季去年11月宣布回歸，今（20）日更在星戰慶典2025公開首支片段與多項重磅消息，包括將延續第一季三部廣受好評的短片故事線，還推出全新品牌「Star Wars: Visions Presents」（直譯：星際大戰：視界 呈獻），首先推出作品將是《第九位絕地》的衍生獨立影集。

動畫影集《星際大戰：視界》第三季在星戰慶典2025曝光首支預告片，並宣布多項新消息。（翻攝自X）動畫影集《星際大戰：視界》第三季在星戰慶典2025曝光首支預告片，並宣布多項新消息。（翻攝自X）

《星際大戰：視界》打破動畫作品既有的框架，第三季將由九家不同動畫工作室攜手打造共九部短片，在第一季中登場、身分神秘的前西斯武士「浪人」更將回歸！製片人詹姆斯沃夫證實，第一季最受歡迎的三段故事《決鬥》、《村莊新娘》以及《第九位絕地》將在第三季迎來續作，分別為《決鬥：復仇》（The Duel: Payback）、《失落之人》（The Lost Ones）、以及《第九位絕地：希望之子》（The Ninth Jedi: Child of Hope）。

《星際大戰：視界》第一季中的《決鬥》將於第三季推出續篇。（Disney+ 提供）《星際大戰：視界》第一季中的《決鬥》將於第三季推出續篇。（Disney+ 提供）

除了續作之外，《視界》第三季還將帶來多部全新作品，包括胸口內建微波爐超萌熊樣機器人「比利」和小女孩展開冒險的《優子的寶藏》（Yoku’s Treasure），概念圖及搶先看短片相當可愛，讓現場粉絲都融化，堪稱第三季最受期待之作。

還有以類似韓索羅的狡猾走私客為主角的《走私犯》（The Smuggler）、聚焦一位長相過於帥氣的商人雇用賞金獵人的《賞金獵人》（The Bounty Hunters）、以X翼戰機的四翼為核心意象的《四翼之歌》（The Song of Four Wings）、充滿日本文化與習俗的《極樂鳥》（The Bird of Paradise）、以一名衝鋒隊士兵為主角的《黑》（Black）。

沃夫同時宣布，《視界》將邁向「嶄新大膽的方向」，推出全新品牌「Star Wars: Visions Presents」，讓創作者能夠講述更深入且篇幅更長的故事，不再受限於傳統集數的短篇框架。《第九位絕地》除了在《星際大戰：視界》第三季推出續作，也將推出「Star Wars: Visions Presents」衍生獨立影集。

《星際大戰：視界》第三季中的《優子的寶藏》曝光概念圖，萌熊樣機器人「比利」可愛到讓現場粉絲都融化。（記者許世穎攝）《星際大戰：視界》第三季中的《優子的寶藏》曝光概念圖，萌熊樣機器人「比利」可愛到讓現場粉絲都融化。（記者許世穎攝）

《第九位絕地》的長篇影集由《攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX》日本傳奇動畫導演神山健治擔任導演及編劇，他本人也親自現身介紹，故事設定於絕地武士幾乎滅絕後的數世代，一位倖存的絕地被召至一顆星球領取新製光劍，卻發現同行六人竟全是西斯假冒者。唯一真正的絕地必須召集盟友，為生存而戰。原作配音包括貴美子格倫、劉思慕與岡政偉，預計2026年登場。

《第九位絕地》的長篇影集由動畫導演神山健治擔任導演及編劇。（記者許世穎攝）《第九位絕地》的長篇影集由動畫導演神山健治擔任導演及編劇。（記者許世穎攝）

談到《星際大戰：視界》的起源，沃夫表示：「整個構想來自我們對動畫媒介的熱愛。我們一直非常敬佩那些透過動畫講述動人故事的創作者。因此我們希望用一個概念，聚焦於日本動畫，讓《星際大戰》從動畫的角度出發，也讓日本文化在星戰宇宙中更多聚光。」《星際大戰：視界》第三季將於今年10月29日在Disney+ 上線。

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