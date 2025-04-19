浪費食物！「吸塵器吸荷包蛋」被罵翻 網美雪倫道歉了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網美雪倫經常在社群分享美照，深受粉絲喜愛，她的IG擁有11萬人追蹤。然而，她近日PO出的一段業配影片，引起爭議，被網友批評是在「浪費食物」。

雪倫浪費食物引起爭議。（翻攝自IG）

一名網友在Dcard轉發雪倫的業配影片，可見雪倫刻意把胡椒粉的蓋子用鬆，猛力一倒，一坨胡椒粉和蓋子直接掉落於盤子，事後竟然拿吸塵器來吸，把整顆蛋吸進去。浮誇的舉動讓這名轉發影片的網友忍不住痛批，儘管知道這是在做效果，但是浪費一顆蛋，又是故意為之，過程還一直笑，「看了很想貓下去！」

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貼文曝光後，立刻引起輿論撻伐，不少網友湧入原文留言譴責，「這不就是浪費食物嗎？」、「廠商找你業配真的是有雖（衰）浪費食物，影片又不好笑，沒效果」、「劇本可以重新想一想。」此外，有不少網友發現雪倫刪除部分負面留言。

對此，雪倫表示，原本是想用網路的梗，拍攝一個特別的素材，造成爭議是她考慮不周，浪費了食物，「謝謝大家指教，我會好好改進。」

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