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王思佳陷爭議首露面認壓力大！被問老公職業曝心聲

王思佳日前因泰國買房掀起風波，美籍華裔老公Joe的真實職業也引起外界關注。（資料照，記者胡舜翔攝）王思佳日前因泰國買房掀起風波，美籍華裔老公Joe的真實職業也引起外界關注。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王思佳日前因泰國買房掀起風波，美籍華裔老公Joe的真實職業也引起外界關注，貴婦形象遭到質疑，今（19）日王思佳首度露面擔任美體店家一日店長，坦言最近壓力大，而被問及老公的事，她則強調今天的主角是她。

相關新聞：王思佳老公身分成謎！小禎見過2次「我不覺得是壞事」

王思佳今出席活動狀態看起來頗佳，提到最近壓力大需要按摩，不過被問到壓力是否來自最近的爭議，隨即被活動主持人阻擋提問，但王思佳則表示，今天比較把話題著重在活動，也說各行各業都有自己的壓力，「那我們公眾人物就是會面對很多的疑問跟質疑，我覺得人生每個人都會遇到這樣的問題，那我覺得最重要的就是，你一定要先把自己紓壓。」

而講到職業話題，王思佳被關心老公的職業，她則苦笑表示，老公的問題她之前已經回應過了，「不要再問我老公的事情了，今天是我」，至於她遭爆負面新聞多，有廠商決定換人改找小禎接手，王思佳則表示，她29日有新的代言記者會，那時再回答比較合適。

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