張艾嘉、張曼玉雙后飆戲！任達華警匪片登台北電影節

〔記者廖俐惠/綜合報導〕2025第27屆台北電影節今天(18)日公布首波片單,公開「經典重現」單元共13部精選作品,包括張曼玉、張艾嘉及任達華等經典電影。此外,今年的焦點影人「影史上的魔術師」謝爾蓋帕拉贊諾夫,影展將選映其《石榴的顏色》與《吟遊詩人》等7部影史代表作,影迷不容錯過。

杜琪峯執導的《PTU》被譽為香港警匪片的經典範本,由任達華、邵美琪、林雪與黃卓玲共同演出,故事聚焦一晚巡邏中警員失槍所引發的連鎖效應,將警界與黑幫之間的緊張對峙推至極限。憑藉極具壓迫感的敘事節奏與鮮明角色塑造,橫掃金像與金馬多項大獎,深受影迷推崇。

香港新浪潮導演方育平的成名之作《父子情(4K修復版)》(Father and Son (4K Restored) ),以寫實筆觸呈現80年代香港基層家庭的矛盾與掙扎。聚焦於一名父親望子成龍的執念,與年輕一代追求夢想的價值衝突,深刻描繪親情間的期望與落差。該片不僅奪得首屆香港電影金像獎最佳電影與最佳導演,更被譽為最具影響力的作品之一。

由關錦鵬執導的《人在紐約》(Full Moon in New York),找來張曼玉、張艾嘉與斯琴高娃三大影后同台飆戲,描繪三位華人女性在異鄉紐約的交錯人生。透過不同背景的女性視角,展現對身份認同、文化差異與自我追尋的深層探問。該片榮獲金馬獎最佳劇情片及多項技術獎,風格細膩動人,被譽為女性題材電影中的經典之作。

國家電影及視聽文化中心最新修復的《美人圖》(Gorgeous),改編自王禎和同名小說,由曾操刀瓊瑤電影的張美君執導,講述農村青年小林在台北工作並為父親籌錢解困,卻因工作繁忙與生活矛盾,面臨能否按計劃解決家庭難題的考驗。該片運用台語與英語諧音,諷刺當時社會崇洋媚外的現象,並探討金錢、社會地位與人性的矛盾,反映出1980年代鄉土文學改編電影的商業化特徵。

日本動畫大師押井守首度執導的真人電影《紅眼鏡(4K修復版)》(The Red Spectacles (New 4K Restoration)),與動畫《人狼 JIN-ROH》及第二部真人作品《地獄的番犬》並列為「犬狼系列映像三部曲」,作品融合超現實科幻與新黑色風格,講述一名前特警成員在叛變後逃亡多年,為了履行與戰友的約定重返東京,卻發現城市早已面目全非,進而踏上一段介於現實與夢境之間的詭異旅程,該片被譽為押井守影像美學的開端之作。

被譽為「影史上的魔術師」的謝爾蓋.帕拉贊諾夫(Sergei Parajanov),以極富詩意的影像語言與非凡美學風格對抗蘇聯現實主義體制、經歷牢獄之災,進而創作出一系列令人驚嘆的藝術電影。今年透過選映其七部經典之作與一部紀錄片,全面回顧這位影壇詩人的創作生涯!帕拉贊諾夫震撼國際影壇的《被遺忘祖先的影子》(Shadows of Forgotten Ancestors),透過魔幻寫實語彙描繪愛與仇恨交織的悲劇命運,挑戰傳統寫實敘事,確立其獨樹一幟的影像風格。《基輔壁畫》(Kyiv Frescoes)則將原為蘇聯宣傳片的素材,轉化為充滿舞台感與象徵意涵的視覺實驗,預示其美學語言的萌芽。《哈克柏蒙太奇》(Hakob Hovnatanyan)以碎拍與畫作細節致敬亞美尼亞畫家哈克柏,展現電影與繪畫語境的跨界對話。

曾獲《電影筆記》年度十大佳片,並入選《視與聽》影史百大《石榴的顏色》(The Color of Pomegranates)取材自詩人薩亞諾瓦的生命軌跡,融合宗教符號、民俗圖騰與象徵主義,構築詩性影像的極致。《蘇拉姆城堡的傳說》(The Legend of Suram Fortress)為導演出獄後重返影壇之作,以華麗奔放的形式隱喻帝國崩解與自由渴望。《阿拉伯紋萬花筒》(Arabesques on the Pirosmani Theme)延續對藝術家的凝視,細緻描繪尼科・皮羅斯馬尼(Niko Pirosmani)的孤絕靈魂與創作本質。最後長片之作《吟遊詩人》(Ashik Kerib)承襲民族傳統與詩意語法,向蘇聯導演安德烈・塔可夫斯基致敬,如一曲飄蕩於荒漠中的生命之歌。全新紀錄片《帕拉贊諾夫印記》(The Lilac Wind of Paradjanov)則由帕拉贊諾夫的摯友阿里.哈姆拉耶夫(Ali Khamrayev)執導,透過訪談與影像拼貼,深情回顧這位影像詩人的藝術旅程與不朽精神。

2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦,精彩片單與活動將陸續公布,招牌雙競賽「台北電影獎」、「國際新導演競賽」入圍名單將分別於5月15日及5月中旬揭曉,詳情請密切注意台北電影節官方網站。

