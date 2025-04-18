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娛樂 最新消息

張艾嘉、張曼玉雙后飆戲！任達華警匪片登台北電影節

帕拉贊諾夫影壇代表作《石榴的顏色》（The Color of Pomegranates）曾入選「影史百大電影」。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫影壇代表作《石榴的顏色》（The Color of Pomegranates）曾入選「影史百大電影」。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025第27屆台北電影節今天（18）日公布首波片單，公開「經典重現」單元共13部精選作品，包括張曼玉、張艾嘉及任達華等經典電影。此外，今年的焦點影人「影史上的魔術師」謝爾蓋帕拉贊諾夫，影展將選映其《石榴的顏色》與《吟遊詩人》等7部影史代表作，影迷不容錯過。

由杜琪峯執導的香港警匪片經典《PTU》即將大銀幕重現刺激場面。（台北電影節提供）由杜琪峯執導的香港警匪片經典《PTU》即將大銀幕重現刺激場面。（台北電影節提供）

杜琪峯執導的《PTU》被譽為香港警匪片的經典範本，由任達華、邵美琪、林雪與黃卓玲共同演出，故事聚焦一晚巡邏中警員失槍所引發的連鎖效應，將警界與黑幫之間的緊張對峙推至極限。憑藉極具壓迫感的敘事節奏與鮮明角色塑造，橫掃金像與金馬多項大獎，深受影迷推崇。

首屆香港電影金像獎最佳電影得獎作《父子情（4K修復版）》（Father and Son （4K Restored） ）將於台北電影節首登大銀幕。（台北電影節提供）首屆香港電影金像獎最佳電影得獎作《父子情（4K修復版）》（Father and Son （4K Restored） ）將於台北電影節首登大銀幕。（台北電影節提供）

香港新浪潮導演方育平的成名之作《父子情（4K修復版）》（Father and Son （4K Restored） ），以寫實筆觸呈現80年代香港基層家庭的矛盾與掙扎。聚焦於一名父親望子成龍的執念，與年輕一代追求夢想的價值衝突，深刻描繪親情間的期望與落差。該片不僅奪得首屆香港電影金像獎最佳電影與最佳導演，更被譽為最具影響力的作品之一。

集結張曼玉、張艾嘉與斯琴高娃三大影后同台飆戲《人在紐約》（台譯：三個女人的故事）（Full Moon in New York）即將回歸大銀幕。（台北電影節提供）集結張曼玉、張艾嘉與斯琴高娃三大影后同台飆戲《人在紐約》（台譯：三個女人的故事）（Full Moon in New York）即將回歸大銀幕。（台北電影節提供）

由關錦鵬執導的《人在紐約》（Full Moon in New York），找來張曼玉、張艾嘉與斯琴高娃三大影后同台飆戲，描繪三位華人女性在異鄉紐約的交錯人生。透過不同背景的女性視角，展現對身份認同、文化差異與自我追尋的深層探問。該片榮獲金馬獎最佳劇情片及多項技術獎，風格細膩動人，被譽為女性題材電影中的經典之作。

國家電影及視聽文化中心最新修復的《美人圖》（Gorgeous）將在台北電影節世界首映。（台北電影節提供）國家電影及視聽文化中心最新修復的《美人圖》（Gorgeous）將在台北電影節世界首映。（台北電影節提供）

國家電影及視聽文化中心最新修復的《美人圖》（Gorgeous），改編自王禎和同名小說，由曾操刀瓊瑤電影的張美君執導，講述農村青年小林在台北工作並為父親籌錢解困，卻因工作繁忙與生活矛盾，面臨能否按計劃解決家庭難題的考驗。該片運用台語與英語諧音，諷刺當時社會崇洋媚外的現象，並探討金錢、社會地位與人性的矛盾，反映出1980年代鄉土文學改編電影的商業化特徵。

日本動畫大師押井守首度執導的真人電影《紅眼鏡（4K修復版）》（The Red Spectacles （New 4K Restoration））將以4K修復版登上台北電影節。（台北電影節提供）日本動畫大師押井守首度執導的真人電影《紅眼鏡（4K修復版）》（The Red Spectacles （New 4K Restoration））將以4K修復版登上台北電影節。（台北電影節提供）

日本動畫大師押井守首度執導的真人電影《紅眼鏡（4K修復版）》（The Red Spectacles （New 4K Restoration）），與動畫《人狼 JIN-ROH》及第二部真人作品《地獄的番犬》並列為「犬狼系列映像三部曲」，作品融合超現實科幻與新黑色風格，講述一名前特警成員在叛變後逃亡多年，為了履行與戰友的約定重返東京，卻發現城市早已面目全非，進而踏上一段介於現實與夢境之間的詭異旅程，該片被譽為押井守影像美學的開端之作。

帕拉贊諾夫透過《基輔壁畫》（Kyiv Frescoes）以斷裂影像編織的戰後記憶與民族身分詩性幻象。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫透過《基輔壁畫》（Kyiv Frescoes）以斷裂影像編織的戰後記憶與民族身分詩性幻象。（台北電影節提供）

帕拉贊諾夫震撼國際影壇的《被遺忘祖先的影子》（Shadows of Forgotten Ancestors）。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫震撼國際影壇的《被遺忘祖先的影子》（Shadows of Forgotten Ancestors）。（台北電影節提供）

被譽為「影史上的魔術師」的謝爾蓋．帕拉贊諾夫（Sergei Parajanov），以極富詩意的影像語言與非凡美學風格對抗蘇聯現實主義體制、經歷牢獄之災，進而創作出一系列令人驚嘆的藝術電影。今年透過選映其七部經典之作與一部紀錄片，全面回顧這位影壇詩人的創作生涯！帕拉贊諾夫震撼國際影壇的《被遺忘祖先的影子》（Shadows of Forgotten Ancestors），透過魔幻寫實語彙描繪愛與仇恨交織的悲劇命運，挑戰傳統寫實敘事，確立其獨樹一幟的影像風格。《基輔壁畫》（Kyiv Frescoes）則將原為蘇聯宣傳片的素材，轉化為充滿舞台感與象徵意涵的視覺實驗，預示其美學語言的萌芽。《哈克柏蒙太奇》（Hakob Hovnatanyan）以碎拍與畫作細節致敬亞美尼亞畫家哈克柏，展現電影與繪畫語境的跨界對話。

帕拉贊諾夫的《哈克柏蒙太奇》（Hakob Hovnatanyan）展現電影與繪畫之間微妙而動人的連結。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫的《哈克柏蒙太奇》（Hakob Hovnatanyan）展現電影與繪畫之間微妙而動人的連結。（台北電影節提供）

帕拉贊諾夫《阿拉伯紋萬花筒》（Arabesques on the Pirosmani Theme）鏡頭細膩呈現鮮明畫作。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫《阿拉伯紋萬花筒》（Arabesques on the Pirosmani Theme）鏡頭細膩呈現鮮明畫作。（台北電影節提供）

帕拉贊諾夫出獄後首作《蘇拉姆城堡的傳說》（The Legend of Suram Fortress）以華麗奔放展現反抗意識。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫出獄後首作《蘇拉姆城堡的傳說》（The Legend of Suram Fortress）以華麗奔放展現反抗意識。（台北電影節提供）

曾獲《電影筆記》年度十大佳片，並入選《視與聽》影史百大《石榴的顏色》（The Color of Pomegranates）取材自詩人薩亞諾瓦的生命軌跡，融合宗教符號、民俗圖騰與象徵主義，構築詩性影像的極致。《蘇拉姆城堡的傳說》（The Legend of Suram Fortress）為導演出獄後重返影壇之作，以華麗奔放的形式隱喻帝國崩解與自由渴望。《阿拉伯紋萬花筒》（Arabesques on the Pirosmani Theme）延續對藝術家的凝視，細緻描繪尼科・皮羅斯馬尼（Niko Pirosmani）的孤絕靈魂與創作本質。最後長片之作《吟遊詩人》（Ashik Kerib）承襲民族傳統與詩意語法，向蘇聯導演安德烈・塔可夫斯基致敬，如一曲飄蕩於荒漠中的生命之歌。全新紀錄片《帕拉贊諾夫印記》（The Lilac Wind of Paradjanov）則由帕拉贊諾夫的摯友阿里．哈姆拉耶夫（Ali Khamrayev）執導，透過訪談與影像拼貼，深情回顧這位影像詩人的藝術旅程與不朽精神。

帕拉贊諾夫最後長片之作《吟遊詩人》融合民族神秘、詩意與宗教性，彷彿一曲生命輓歌。（台北電影節提供）帕拉贊諾夫最後長片之作《吟遊詩人》融合民族神秘、詩意與宗教性，彷彿一曲生命輓歌。（台北電影節提供）

全新紀錄片《帕拉贊諾夫印記》（The Lilac Wind of Paradjanov）深情回顧影像詩人的藝術旅程與不朽精神。（台北電影節提供）全新紀錄片《帕拉贊諾夫印記》（The Lilac Wind of Paradjanov）深情回顧影像詩人的藝術旅程與不朽精神。（台北電影節提供）

2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，招牌雙競賽「台北電影獎」、「國際新導演競賽」入圍名單將分別於5月15日及5月中旬揭曉，詳情請密切注意台北電影節官方網站。

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