國民岳父出手了！游鴻明狠斷金援還收3萬5房租 最美星二代爆內情

游宇潼推出新專輯《楚門》，今天舉辦聽歌會。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹星二代游宇潼推出新專輯《楚門》，她今天舉辦聽歌會，老爸游鴻明現身力挺，更坦言一度反對女兒進入演藝圈，只因為擔心這個圈子太複雜，不希望她太辛苦。

游宇潼是游鴻明的寶貝女兒。（記者陽昕翰攝）

游宇潼從小就對音樂有興趣，申請大學時本來跟爸爸說想要出國念音樂卻被打槍，「他說想要念音樂的話，學費就要自己出，還有食衣住行都要自己花錢。」最終她乖乖聽話，到美國攻讀UCLA的數學系。

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游宇潼大學畢業回到台灣發展，當時決定搬出家裡，就是先跟老爸租房子，一個月房租高達台幣3萬5，甚至花錢跟老爸賣了一套台幣十萬元的錄音器材，父女倆可說是明算帳。

游鴻明現身記者會力挺愛女。（讀者提供）

游宇潼笑說，爸爸的個性就是刀子嘴豆腐心，以前就跟他說，藝人就是要異於常人，「會問說覺得我異於常人的點是什麼？可能想要給我做最重的心理準備，認為我在外面，不要被別人質疑。」

其實游鴻明非常在意女兒的音樂作品，甚至會悄悄地在自己的粉絲團「阿明家族」宣傳，幫忙分享游宇潼的新歌，還要女兒上他朋友的音樂節目宣傳。

游鴻明沒有金援女兒發片，倒是在女兒的邀請下，擔任新歌《安全島》的配唱製作人，游宇潼感動直說：「他完全沒有把我當成他的女兒，會直接說這樣唱不對，直接講出很專業的想法 。」給了她許多建議。

游宇潼剛出道時，就因為亮麗外型掀起討論，游鴻明更被封為是「國民岳父」，如今看到女兒為了音樂的努力，他表示：「我原本以為她只是玩玩，沒有插手參與任何部分，沒想到她真的做到了。」

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