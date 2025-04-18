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娛樂 電視

楊繡惠加盟跳啦啦隊？與籃籃球場合體嗨跳應援舞 羞獻60歲處女秀

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓無尊錄製《綜藝新時代》，今（18）日到桃園樂天棒球場錄影開放媒體探班，楊繡惠穿上樂天制服幽默直呼自己是60年來第一跳，還喊話樂天球團說可以和她簽約，隨即遭阿翔以諧音梗吐槽：「我看先牽她過馬路比較快。」

來賓無尊（左起）與主持人籃籃、阿翔、楊繡惠錄製節目。（記者林欣穎攝）來賓無尊（左起）與主持人籃籃、阿翔、楊繡惠錄製節目。（記者林欣穎攝）

籃籃稱讚楊繡惠穿起制服相當融入樂天女孩，「如果她在女孩裡面，我可能不會發現。」阿翔隨即幽默強調要「遠遠地看」，楊繡惠則說自己當藝人就是因為想要當「千面女郎」，上一次才在節目扮福音戰士，這次則是當啦啦隊女孩，「60年來第一跳，只有今天哦！我要證明啦啦隊60歲也可以跳。」隨後更與女孩們一起跳應援舞，被問給自己打幾分，楊繡惠開心直呼：「滿分！」

談及這次節目改版，阿翔表示節目7年來型態一直做改變，從大挑戰玩遊戲 到介紹百工的「職人好厲害」單元，改版後以「地區」為主，一樣延續職人精神故事，但同時也會介紹當地美食，帶給觀眾好吃好玩的豐富內容。

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