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娛樂 日韓

泰妍日本開唱臨時喊卡 粉絲哀號怒轟官方又出包

韓團「少女時代」隊長泰妍（TAEYEON，前譯太妍）上月來台開唱，優美歌聲備受外界好評，不過本週六、日原本要在日本開唱的泰妍，官方昨卻突然宣布因設備問題取消演唱會，導致大批粉絲哀號。（資料照，讀者提供）韓團「少女時代」隊長泰妍（TAEYEON，前譯太妍）上月來台開唱，優美歌聲備受外界好評，不過本週六、日原本要在日本開唱的泰妍，官方昨卻突然宣布因設備問題取消演唱會，導致大批粉絲哀號。（資料照，讀者提供）

〔即時新聞／綜合報導〕韓團「少女時代」隊長泰妍（TAEYEON，前譯太妍）上月來台開唱，優美歌聲備受外界好評，不過本週六、日原本要在日本開唱的泰妍，官方昨卻突然宣布因設備問題取消演唱會，導致大批粉絲哀號，紛紛上網抱怨官方太晚通知，有網友質疑難道都沒準備備案計畫，也有人質疑原訂發送電子門票的時間一直延後，質疑官方早就知道有問題，到目前卻未出現詳細說明。

韓團「少女時代」隊長泰妍（TAEYEON，前譯太妍）上月來台開唱，優美歌聲備受外界好評，不過本週六、日原本要在日本開唱的泰妍，官方昨卻突然宣布因設備問題取消演唱會，導致大批粉絲哀號。（資料照，遠雄創藝提供）韓團「少女時代」隊長泰妍（TAEYEON，前譯太妍）上月來台開唱，優美歌聲備受外界好評，不過本週六、日原本要在日本開唱的泰妍，官方昨卻突然宣布因設備問題取消演唱會，導致大批粉絲哀號。（資料照，遠雄創藝提供）

「精靈女王」泰妍原定將於19、20日在日本東京舉辦演唱會，17日官方突然宣布取消日本場，稱亞洲巡演所使用的設備目前正運往日本，但至今仍未抵達，在與相關單位多次協商，並嘗試各種可能性後，最終做出演出取消的決定。

該項消息一出引發大批歌迷崩潰，今上午則傳出，泰妍一早也透過個人泡泡發文向粉絲道歉，內容提到「日本公演取消的消息公開之後，很擔心SONE（少女時代粉絲名稱），心情很不好，不知道該說什麼才好。很討厭這所有情況，對SONE感到抱歉，所有人的努力和期待而製作的演唱會瞬間就飛走了，感覺被偷了，不知道該怎麼表達這份空虛又無力的情緒」、「這一切......不斷重複的失誤，還有整個過程中發生的所有事情，都讓我非常失望及錯愕，其實到現在都還很難相信。但SONE肯定比我更難受，即使是在這種荒謬的情況下還一直安慰我，真的謝謝你們。」

泰妍在社群的道歉發文也引發粉絲進一步崩潰，紛紛痛批官方「取消理由也太荒謬」、「機票住宿怎麼辦」等。而除了質疑官方事先難道都沒準備備案，也有網友PO出電子郵件截圖，質疑官方早就知道有問題，因為原先在4月16日就要發送電子門票卻一直延後，17日時還曾說要延後到18日晚上發送，不料後來卻直接宣布因設備問題取消。

由於目前日本正值櫻花季，機票住宿的費用也水漲船高，對於官方在演唱會前兩天才宣布取消，加上去年新專輯的宣傳不力，以及在SM娛樂公司成立30周年演唱會未準備舞台給泰妍，讓網友除了心疼泰妍，也紛紛痛批官方又出包，並質疑截至目前SM娛樂的官方帳號仍未發文進行說明，今上午在X的最新發文也是宣傳其他活動，讓粉絲紛紛在網路發文砲轟官方。

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