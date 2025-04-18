蔡詩萍女兒更美了！19歲蔡中泠「隨地大小蹲」 絕美近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市文化局長、作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚逾20年，為了愛女蔡中泠能擁有更好的教育環境，夫妻倆不惜豪砸百餘萬送千金赴日本就讀早稻田大學。蔡中泠不僅擁有亮眼外貌與高冷氣質，更獲封「最美星二代」之美譽，然而她近日在IG釋出一系列街拍美照，絕美近況再度掀起討論。

蔡中泠外貌亮眼、氣質高冷獲封「最美星二代」。（組合照，翻攝自IG）

蔡中泠近日一連曬出5張街頭美照，可見她身穿灰色簡約上衣搭配黑色短褲，腳踩棕色絨毛拖鞋，隨興在街頭「隨地大小蹲」展現愜意姿態，搭配自然甜笑與素顏感妝容，讓人一眼驚艷。現年19歲的蔡中泠以親民又不做作的風格虜獲不少粉絲芳心，Instagram追蹤數已突破3萬，分享的內容多半貼近日常，呈現自然無濾鏡的生活感，展現獨特魅力。

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蔡中泠在街頭「隨地大小蹲」展現愜意姿態。（組合照，翻攝自IG）

除了外貌吸睛，蔡中泠的學歷與才藝同樣不容小覷，目前就讀於日本名校早稻田大學，被視為學霸代表，她不僅課業表現優異，還擁有一手漂亮書法，先前過年分享的春聯作品更被讚是「大師等級」。蔡中泠隨性自在的姿態與充滿青春氣息的笑容，在顏值與才華兼備的光環下，也同時在悄悄累積屬於自己的星光。

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