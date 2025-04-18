迷上蔡依林！賈子承被啟發 掙扎棄醫鬧家庭革命

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作新人賈子承是醫療背景出身，他小時候看見「Jolin」蔡依林的演出，開啟了對表演的熱情，也因此踏上音樂創作之路。

賈子承回憶道：「小時候偶然和姐姐走進唱片行，看到蔡依林的簽唱會，當時只是覺得為什麼那麼多人。後來看到她的演出後，突然明白，原來世界上有這樣一種方式，可以讓人真實地展現自我。」

請繼續往下閱讀...

賈子承發行首張EP《札納克斯 Xanax》。（嵐澄創藝有限公司）

近年賈子承憑藉著出色的歌唱實力，連續兩年在海外奪得「Canadian International Music Competition（加拿大國際音樂比賽）」流行歌唱組冠軍。

賈子承遵循家庭期望就讀檢驗科，同時心裡對於表演的夢想也持續發酵，因此開始自主進修相關課程，並得到朋友的支持，才正式踏上音樂創作之路。

賈子承的偶像是蔡依林。（嵐澄創藝有限公司）

賈子承坦言：「家裡原本希望我繼續投入醫療領域，我也曾因此掙扎過。但當他們看到我持續努力後，態度逐漸轉變，現在也全力支持我，我非常感謝他們的理解。」他認為醫療與藝術其實相通，一者治癒身體，一者撫慰心靈，首張EP《札納克斯 Xanax》，以抗焦慮藥物 Xanax（贊安諾）為靈感，探討愛情的矛盾與創傷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法