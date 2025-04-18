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娛樂 電影

人類滅絕時間表已啟動 《28年毀滅倒數》曝最新驚悚預告

〔記者許世穎／綜合報導〕史詩級末日電影續作《28年毀滅倒數》上映倒數兩個月，昨推出最新預告，揭露更多詭異且令人不安的畫面，神秘的故事情節又在網路上掀起解讀熱潮，感染者的全新面貌降帶領觀眾見證絕望末日的來臨，並預告人類滅絕時間表已啟動。

亞倫泰勒強森（左）在《28年毀滅倒數》帶著兒子離開安全的殖民地，遭遇殺紅眼的感染者。（索尼影業提供）亞倫泰勒強森（左）在《28年毀滅倒數》帶著兒子離開安全的殖民地，遭遇殺紅眼的感染者。（索尼影業提供）

該片去年12月推出首支預告，旋即成為今年討論度最高的電影之一，奧斯卡獎最佳導演丹尼鮑伊，與奧斯卡獎提名最佳編劇艾力克斯嘉蘭的回歸，也代表著這次將展開的全新三部曲勢必成為指標性的恐怖系列。

雖然首支預告中的皮包骨感染者，事後被證實不是席尼墨菲，但是這位金獎影帝將在首部曲中擔任監製，導演丹尼鮑伊也暗示著這位巨星可能會在續作中回歸：「就像生命中的美好事物，你需要耐心等待才會看到他的身影。」

雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數》飾演關鍵角色。（索尼影業提供）雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數》飾演關鍵角色。（索尼影業提供）

編劇艾力克斯嘉蘭23年前以《28天毀滅倒數》開創狂暴感染者與黑暗人性的世界觀，對於這次的新作有更大的野心：「這次的格局非常龐大，劇情敘事更加大膽，我們嘗試想要濃縮這個故事，但是或許三部曲才是最完美的呈現方式。」

而片中經歷28年的時間，對世界的影響超乎想像，孤立生存在島上的居民把自己與外界隔離開來，發展出健全的社會來對抗外在的威脅，但是和平的生活終究是假象，看似進化的感染者將把這個世界帶往煉獄深淵。

最新預告中暗示著感染者的型態似乎在多年後有了不一樣的演化，男神亞倫泰勒強森帶著兒子離開安全的殖民地，連同演技派明星雷夫范恩斯與茱蒂康默所飾演的關鍵角色，前往充滿未知和邪惡的本土、見證崩壞的社會，高聳的骷髏頭高塔和殺紅眼的感染者，就連教堂也不再是被眷顧的聖殿。《28年毀滅倒數》將於6月18日搶先全美在台上映。

《28年毀滅倒數》最新預告：

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