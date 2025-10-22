自由電子報
娛樂 最新消息

「超兇女菇農」11秒運動片流出 巨峰狂震網全暈

擁有「最兇女菇農」封號的Niparat konyai，近日上傳2支巨峰狂震的影片，令男網友大喊「凍未條」。（翻攝自IG）擁有「最兇女菇農」封號的Niparat konyai，近日上傳2支巨峰狂震的影片，令男網友大喊「凍未條」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國女DJ「Niparat konyai」長相十分甜美，經常在自家菇寮拍攝網路美照，她最近在個人IG曬出2支站在自已家裡抽出「內在美」、瘋狂震動巨峰的短影音Reels，再次成為宅宅們瘋傳的神片。

Niparat konyai長相甜美、身材火辣。（翻攝自IG）Niparat konyai長相甜美、身材火辣。（翻攝自IG）

這位在網路上擁有376萬粉絲的年輕女孩，因為家裡種植香菇，雖然本業是DJ，但偶而會去菇寮幫忙，不知道是不是為了促進菇菇銷量，或者當地天氣真的太熱了，她採菇時常是滿身大汗，晶瑩剔秀的汗水，浸透了衣服，導致火辣身材一覽無遺，意外讓她爆紅，收獲「最兇女菇農」封號，成為網路紅人。

Niparat konyai擁有「背殺女神」封號。（翻攝自IG）Niparat konyai擁有「背殺女神」封號。（翻攝自IG）

而身材火辣、皮膚水嫩的她，個性也十分大方不造作，常不吝對粉絲們曬出清涼美照，除了正面UU「傲人」，擁有「背殺女神」封號的她，纖腰與緊緻臀線，總令男粉大喊「受不了」，每回影片一上架，都會吸引至少20萬粉絲前來朝聖。

點圖放大
點圖放大
