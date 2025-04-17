《三十而已》渣夫洗白了！ 李澤鋒「再婚」童瑤 承諾：這任絕不出軌

李澤鋒在《有你的時光裡》展現成熟暖男魅力，徹底洗白《三十而已》的渣男形象。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕童瑤、李澤鋒繼《三十而已》後於都市情感劇《有你的時光裡》再度共演情侶，兩人劇中從職場夥伴慢慢升溫成戀人，李澤鋒飾演的「高謙」外冷內熱，會在女主「王焱」童瑤低血糖時默默遞上紅糖薑茶，展現成熟暖男魅力，徹底洗白過去的渣男形象，讓觀眾大讚：「這次終於上道了！」

《有你的時光裡》討論度極高，相關關鍵字如「童瑤李澤鋒CP還是老的香」、「這根本是《三十而已》前傳」、「李澤鋒說這次絕對不出軌」等瞬間衝上微博熱搜榜。

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周依然在《有你的時光裡》飾演童瑤妹妹，從小被姊姊比較而相當自卑。（台灣大哥大MyVideo提供）

從《三十而已》到《有你的時光裡》，童瑤被封為「職場劇掌公主」絕非浪得虛名。《三十而已》中，她飾演的顧佳為了保護兒子霸氣賞對方家長一巴掌的經典場面仍讓人印象深刻，如今她在新劇中升級為事業全能女強人王焱，面對妹妹被設計陷害，她冷靜應對，錄音蒐證、強勢對峙，最終一掌搧向推卸責任的前男友「廖繁木」張子賢，更霸氣說出：「你們過去了，我過不去。」令觀眾直呼痛快。童瑤將顧佳的內斂與王焱的果斷詮釋得淋漓盡致，不僅情緒層次分明，每一場爆發戲都令人血脈賁張，網友笑稱：「遇善人投桃報李，遇爛人重拳出擊，童瑤根本是職場清醒天花板。」

張子賢在《有你的時光裡》推卸責任，狠狠遭童瑤賞巴掌。（台灣大哥大MyVideo提供）

《有你的時光裡》童瑤與周依然的姊妹情也是另一看點，姊姊「王焱」童瑤與妹妹「王靈均」周依然同住一屋簷下，從最初衝突不斷、價值觀迥異，到後來彼此依靠、攜手成長，兩人之間的「鬥氣式姊妹情」引起觀眾共鳴。最新劇情中揭曉，姊姊患有先天性貧血，原本不願讓妹妹承擔太多，卻在疾病復發時被王靈均強勢守護；而妹妹也從逃避與比較中走出陰影，主動走近姊姊的世界。網友感動留言：「這才是真正的姐妹成長系情感劇！」

《有你的時光裡》講述事業有成的廣告女強人王焱（童瑤 飾），在面對家人與職場的雙重壓力下，仍堅強撐起一切。她與理性冷峻的工作夥伴高謙（李澤鋒 飾）從並肩作戰到情愫暗生，彼此成為對方最重要的依靠。妹妹王靈均（周依然 飾）叛逆追夢卻捲入風波，兩姐妹從衝突到和解，攜手面對人生的困境與轉變。

童瑤被喻職場劇「掌公主」。（台灣大哥大MyVideo提供）

此外，《國色芳華》演活愛慕楊紫的懦弱表哥「佟夢實」有新作，與張予曦在《千秋令》首搭上演千年虐戀；另一部《春來定風波》開播，由《蒼蘭訣》徐海喬搭檔《新環珠格格》「紫薇」女星海陸，展開一場逆媳生存記。《有你的時光裡》、《千秋令》與《春來定風波》都在台灣大哥大MyVideo熱播中。

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