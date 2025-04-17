羅智強告簡舒培 名嘴汪潔民譏諷愛濫訴

民進黨台北市議員簡舒培被羅智強提告，不少人跳出來力挺她。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委羅智強近日因政治獻金爭議槓上民進黨台北市議員簡舒培，16日羅智強嗆告簡舒培，稱總刑期10年以上。對此，簡舒培也回應指述資料有憑有據，經得起法律檢視不怕告，要羅智強最好提起自訴告她。

前陣子緊咬國民黨籍台中市中六選區立委羅廷瑋的資深媒體人、電視名嘴汪潔民，昨（16）日在臉書無奈表示：「我說過了啊，雙羅（指羅智強、羅廷瑋）就是愛濫訴，罷免雙羅，台灣司法資源可以少浪費一些。」他並連結簡舒培臉書回擊羅智強內容，力挺簡舒培。

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羅智強昨在個人臉書發文表示，針對造謠他決定採取多管齊下訴訟策略，有的案件走告發； 有的案件提告訴；能自訴的直接自訴，繞過綠色檢調東廠；能提民事求償的，也一案都不放過；有些案子，甚至會等到「政黨輪替後」，檢察官恢復中立，不再聽命民進黨後，再來一一算帳。

他批評簡舒培近日指控他將政治獻金轉入他成立的基金會；以及他在參選桃園市長時，利用政治獻金請由他基金會董事負責的公司打選戰，這2件事都是謠言，他會採取自訴提告。

對此，簡舒培則回應，指述的資料都是有憑有據，沒有偽造、造假、冒名，經得起法律檢視，不怕羅智強告；她堅信台灣是法治國家，所有案件都是法官依法審判，不是由不適任立法委員喊喊5年、10年或100年決定，「羅智強你沒那麼厲害。」

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