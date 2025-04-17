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「波神」葉子楣露面了！慶曾志偉壽宴「58歲現況曝光」

媒體人查小欣出席曾志偉（右圖左）壽宴意外曝光葉子楣（左圖左）現況。（組合照，翻攝自IG）媒體人查小欣出席曾志偉（右圖左）壽宴意外曝光葉子楣（左圖左）現況。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「波神」葉子楣久未露面，近日驚喜現身曾志偉的72歲壽宴，當晚她頂著金色短髮、身穿緊身旗袍與過膝長靴，以一身亮眼造型驚豔全場，氣質與性感兼具，完全不輸當年風采。即便在無濾鏡鏡頭下，58歲的葉子楣仍展現出令人稱羨的凍齡狀態，成為整場壽宴最吸睛的嘉賓之一。

葉子楣當年以傲人36F級身材和火辣形象在香港影壇迅速走紅，從小配角一躍成為演藝圈性感代表，她曾為愛情淡出演藝圈，與醫師男友呂錫照交往多年，卻在2018年痛失對方後選擇低調生活，鮮少出現在螢光幕前。直到2023年，葉子楣才漸漸重返公眾視野，這次罕見露面，更讓不少粉絲驚呼「波神回來了！」

葉子楣當年以傲人36F級身材和火辣形象在香港影壇迅速走紅。（翻攝自微博）葉子楣當年以傲人36F級身材和火辣形象在香港影壇迅速走紅。（翻攝自微博）

這次亮相，除了讓葉子楣再度成為話題人物，也喚起一代人對她昔日風華的回憶，不少網友紛紛留言大讚她「保養得宜、氣場超強！」甚至希望她能重新復出拍戲。即使離開演藝圈多年，葉子楣依舊擁有超高人氣與關注度，再次證明她在華語影壇的傳奇地位難以撼動。

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