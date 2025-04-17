（連線報導）小班秀舞步笑稱一場豪賭！拍完就閃「只能看到車尾燈」

《會計師2》聚焦班艾佛列克（左）和強柏恩瑟的兄弟情，調性比上一集幽默不少。（翻攝自官方IG）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕賣座動作片續篇《會計師2》日前舉行國際線上記者會，導演蓋文歐康諾率領片中兄弟檔「小班」班艾佛列克、強柏恩瑟等人一同出席，片中一大驚喜就是小班大跳排舞，他笑言美國沒要他這樣做，觀眾也沒預期會看到，「這就叫『豪賭』！」更打趣說「我知道我不會因為這支舞接到更多工作。」

小班回歸飾演宛如「殺神」的天才自閉症會計師「克里斯汀」，續集聚焦在他和強飾演的布萊克斯之間的兄弟情。他在片中努力學習如何與人建立連結，卻拙於表達感情，為了展現他的轉變，導演設計了一場尷尬卻真摯的跳舞戲碼，小班笑言「他靠著熟悉的節奏與結構，才終於能鼓起勇氣站在心儀對象旁邊」

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班艾佛列克（白衣者）在《會計師2》大跳排舞，直說自己真的沒有跳舞天分。（翻攝自YouTube）

回憶起這場跳舞戲，小班形容克里斯汀當時找到一種讓自己舒服的方式來和別人建立連結，「雖然我不覺得我跳得好，但我盡力了。」他認為那場戲可愛的地方在於一個人勇敢地做一些自己不擅長的事，「這就是我們每個人所能做的極限，而我在排舞方面真的沒有天分，但我願意嘗試，好險我的角色本來就不是要跳得好！」

導演歐康諾補充，這場戲實際上是他們兄弟感情的一大突破，「兩人在這之前衝突不斷，直到他們決定一起去喝一杯，然後克里斯汀跳舞、布萊克斯開始微笑，兩人之間的距離才更為拉近」，直說這場跳舞戲其實是兄弟關係真正開始修補的時刻，「是讓他們逐步靠近彼此的一小步」。

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度合作《會計師2》，戲裡戲外互動都充滿笑點。（翻攝自官方IG）

不過強搞笑表示，當初聽到要拍這場戲其實充滿問號，「我心想，這段怎麼可能會留著？跟劇情有什麼關係？」但看到小班實際走上舞池，他瞬間改觀：「我邊看邊唱歌，還想說『我好愛這首歌』，完全被打動了！」兩人不僅戲裡愛鬥嘴，戲外互動也充滿笑點，小班自嘲拍攝結束就「秒離場」，「拍完我就閃人，你只會看到我的車尾燈！」

《會計師2》將於4月24日在台上映，除了延續前作精密動作與情感深度，更多了幾分溫柔與幽默。當木訥的小班學跳舞、兄弟倆學和解，在火爆動作下也藏著柔軟的心，小班拙劣的舞步，說不定會成為觀眾今年最意想不到的銀幕回憶。

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