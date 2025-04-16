劉修甫羞認「牧森軟軟的」 曹佑寧沒中陷阱《刺心切骨》出線

曹佑寧、劉修甫合體亮相首映會。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕新加坡新銳導演劉慧伶自編自導電影《刺心切骨》，今（16日）舉行台北首映會，導演特地飛來與主演劉修甫、曹佑寧、丁寧、牧森合體亮相。片中劉修甫與牧森有段含蓄曖昧的情愫發展，兩人更有初吻戲，互讚彼此嘴唇「軟軟的」，笑說因太害羞NG多次，意外吻出角色羞澀氛圍。

該片融合擊劍、心理驚悚與殺人事件，出道7年的劉修甫首次擔綱男主角，與曹佑寧飾演個性迥異的兄弟，他形容演出「快樂並痛苦著」，壓力大到拍攝期間關閉社群帳號，還連續夢見自己還在拍戲。與他對戲的曹佑寧跳脫過往形象，飾演神秘難以捉摸的哥哥，對此他笑說：「導演的設定就是不要讓觀眾看穿他。」導演特別以「分頭溝通」方式導戲，讓演員無法掌握彼此角色視角，增加表演張力。

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導演劉慧伶進一步補充：「我把這個角色設計成非常聰明又善於操控人心，他在你開口之前就知道你會說什麼。」她笑說當初選角時，曹佑寧是唯一沒掉入「劇本陷阱」的演員，「有一場戲原本設計要驚訝反應，只有他說那個當下不該有驚訝，完全戳中我心中角色的想法。」連劉修甫也驚呼：「他是試戲時唯一讓我猜不透的人。」

片中劉修甫與牧森還有一段曖昧情感，其中一場吻戲過程很自然，兩人笑說因為太害羞NG多次，卻反而吻出了角色間的羞澀與壓抑感。牧森飾演擊劍隊隊員，原設定是陽光開朗型，後來在排練中導演突然想嘗試兩個都偏內斂的版本，「看看陰鬱的兩個人怎麼走在一起，結果效果更貼近角色關係。」《刺心切骨》將於4月18日在台上映。

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