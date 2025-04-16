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賀軍翔「甩性醜聞污名」首接工作露面 認吃老本：沒投資頭腦

賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減。（記者潘少棠攝）賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減，除了丟了新戲《郵票與舒芙蕾》男主角之外，自去年金鐘慶功宴後，已半年沒出席公開活動，今難得現身品牌活動，他說自己拍完《不夠善良的我們》後，「有戲劇邀約找上門，只是現在還沒碰到想拍的角色」，這半年享受家庭生活，但仍要付2間房的房貸，都吃老本過生活，坦然說：「演員不工作就是吃老本，也沒有厲害的投資頭腦。」

他去年被酒店公關告「妨害性自主」，後來台北地檢署偵查終結，認罪證不足，給予不起訴處分，今問他是否會因此事件戒酒？他回「正常喝」，並接著說：「有時不能不交朋友，沒什麼必要的話，這場合就不要去。」但後頭來句回馬槍，對記者說「你的教誨我會記住」。

賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減。（記者潘少棠攝）賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減。（記者潘少棠攝）

接著他提到這半年除了陪伴家人，還會打籃球、健身，導致腰傷復發，他提到拍第一齣戲《七年級生》，等戲時打籃球，想要灌籃，卻只抓到籃框，直挺挺摔到地板，後來沒有太注意保養，還沒打腰就開始痛，醫生檢查才發現患椎弓解離症，也讓他免役。

多年來，他曾嘗試治療，但因開刀風險高，只能治標不治本，靠止痛藥、肌肉鬆弛劑，坦言對生活造成極大困擾，「有時光是要下床就要花很多時間」，但他開玩笑稱腰傷不影響夫妻關係，幽默說：「現在兩個女兒了！」

賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減。（記者潘少棠攝）賀軍翔去年金鐘入圍公布前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減。（記者潘少棠攝）

此外，他之前曾有的奇美空調代言，今年已換成賀瓏，問他目前的經濟負擔，他回：「之前拍《不夠善良的我們》曾和導演徐譽庭聊過家庭狀況，負擔一直都有，以前只有養父母，現在還有小孩，負擔雙倍。」雖吃老本，但他仍努力撐住。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆飲酒過量，有害健康☆

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