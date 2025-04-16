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首度同台淪「落難情侶」！劉以豪、袁澧林片場玩出默契小儀式

劉以豪（左）和袁澧林首度合作《山忌 黃衣小飛俠》萌生革命情感，開拍前用力握手彼此打氣。（威視提供）劉以豪（左）和袁澧林首度合作《山忌 黃衣小飛俠》萌生革命情感，開拍前用力握手彼此打氣。（威視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》找來台灣男星劉以豪和曾入圍金馬影后的袁澧林一同演出，首度合作就飾演一對「落難情侶」，萌生許多革命情感。兩人透露在片場還玩出默契小儀式，每當拍攝困難場面前，就會用力握對方的手，像在施咒一樣給彼此心靈支持，讓袁澧林充滿感激的說「以豪給我很多安全感」。

該片由《紅衣小女孩》億萬票房團隊打造，金鐘提名導演蔡佳穎執導，創作起源來自台灣登山界流傳數十年的「黃衣怪客」靈異傳聞，描述劉以豪、袁澧林、曹佑寧飾演的三名大學生登山探險時，疑觸犯山林禁忌，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象。

劉以豪（右）和袁澧林在《山忌 黃衣小飛俠》飾演一對落難情侶。（威視提供）劉以豪（右）和袁澧林在《山忌 黃衣小飛俠》飾演一對落難情侶。（威視提供）

電影今（16）日釋出「黃衣源起篇」花絮，探究登山客口耳相傳的恐怖山林傳說從何而來！因天氣驟變受困濃霧，山徑前方突冒出身穿黃色雨衣的人影，袁澧林匆匆跟上卻宛如中邪般失神爆衝差點摔落岩石邊，劉以豪最後一刻拉住她才免於遇難，離奇過程與許多真實山難事件不謀而合。

除了安全感，袁澧林也說劉以豪對表演的認真，「讓我超級喜歡的。」劉以豪則分享對袁澧林第一印象是很可愛、笑容很甜的女生，實際互動發現她有細心敏感又好笑的一面，「有時候她的情緒會藏不住，是很真誠的人。」

而劉以豪平時就熱愛爬山、接觸大自然，小時候曾跟父親一起攀登玉山，他坦言山裡禁忌不能不信，分享說：「我舅媽是救難隊的，常搭直升機去救人，聽過蠻多詭異傳說。我的原則是，不亂講話、不開玩笑，對山要有敬畏心。」袁澧林認為黃衣小飛俠目的就是要找替死鬼，實際拍攝也感受到山林的壓迫感，「山有靈氣或靈魂在，必須知道自己很渺小。」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

《山忌 黃衣小飛俠》黃衣源起篇花絮：

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