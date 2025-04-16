楚宣出獄向「錢」看齊！ 放棄出國玩耍「開工作室當密醫」

楚宣回歸《好運來》。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣在民視八點檔《好運來》為嫁入豪門，涉嫌殺害侯怡君的雙胞胎姊姊，她入獄20年，近來出獄仍不改拜金本色，當起「密醫」繼續撈金。

對於這次回歸，楚宣表示，角色「蕭麗芬」依然是那個「錢」途無量的拜金女，凡事都以金錢為考量。不過這次的角色設定，卻多了幾分「老媽」的韻味。為了詮釋這個全新的麗芬，楚宣在造型上也下足了功夫，她笑稱為了凸顯「老媽味」，她特地挑選了一些圖案誇張、色彩繽紛的服裝，希望能夠讓觀眾耳目一新。

請繼續往下閱讀...

楚宣（右）在《好運來》飾演何豪傑（左）前妻。（民視提供）

楚宣笑說：「本來想說休息這段時間，可以出國走走充充電，沒想到看到劇本有我，馬上自動導航回歸。」錢嫂的魅力實在太強大，讓她甘願放棄出國旅遊計畫，也要回歸《好運來》的懷抱。

對於要如何抓到「老媽版麗芬」的表演風格和節奏，讓楚宣費了一番心思，她表示由於劇中的兒女已長大，角色的心境和狀態都與以往不同，因此她必須重新調整自己的表演方式。

楚宣在《好運來》出獄後當起密醫。（民視提供）

楚宣也透露這次角色出獄後，會開設一間「密醫工作室」，仗著過去對中醫的印象，私下替客人進行治療。究竟這位「錢嫂密醫」會如何「妙手回春」，還是會「誤診害人」，楚宣表示大家繼續看《好運來》，接下來的劇情看點會超吸睛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法