晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楚宣出獄向「錢」看齊！ 放棄出國玩耍「開工作室當密醫」

楚宣回歸《好運來》。（民視提供）楚宣回歸《好運來》。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣在民視八點檔《好運來》為嫁入豪門，涉嫌殺害侯怡君的雙胞胎姊姊，她入獄20年，近來出獄仍不改拜金本色，當起「密醫」繼續撈金。

對於這次回歸，楚宣表示，角色「蕭麗芬」依然是那個「錢」途無量的拜金女，凡事都以金錢為考量。不過這次的角色設定，卻多了幾分「老媽」的韻味。為了詮釋這個全新的麗芬，楚宣在造型上也下足了功夫，她笑稱為了凸顯「老媽味」，她特地挑選了一些圖案誇張、色彩繽紛的服裝，希望能夠讓觀眾耳目一新。

楚宣（右）在《好運來》飾演何豪傑（左）前妻。（民視提供）楚宣（右）在《好運來》飾演何豪傑（左）前妻。（民視提供）

楚宣笑說：「本來想說休息這段時間，可以出國走走充充電，沒想到看到劇本有我，馬上自動導航回歸。」錢嫂的魅力實在太強大，讓她甘願放棄出國旅遊計畫，也要回歸《好運來》的懷抱。

對於要如何抓到「老媽版麗芬」的表演風格和節奏，讓楚宣費了一番心思，她表示由於劇中的兒女已長大，角色的心境和狀態都與以往不同，因此她必須重新調整自己的表演方式。

楚宣在《好運來》出獄後當起密醫。（民視提供）楚宣在《好運來》出獄後當起密醫。（民視提供）

楚宣也透露這次角色出獄後，會開設一間「密醫工作室」，仗著過去對中醫的印象，私下替客人進行治療。究竟這位「錢嫂密醫」會如何「妙手回春」，還是會「誤診害人」，楚宣表示大家繼續看《好運來》，接下來的劇情看點會超吸睛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中