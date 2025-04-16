（專訪）李宗盛厲害了 一首歌讓陳泳希驚嚇到忘記痛苦

陳泳希曝李宗盛創作的《真心英雄》，是幫她加油的勵志歌曲。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕李宗盛寫過無數好歌，很多人都在他的歌曲中得到撫慰，創作歌手陳泳希談到，媽媽曾推薦她聽李宗盛創作的《真心英雄》，成了幫她加油打氣的勵志歌曲，她說：「我也希望能用歌聲讓自己忘了所有的痛。」

《真心英雄》歌詞寫道：「把握生命裡的每一分鐘，全力以赴我們心中的夢，不經歷風雨怎麼見彩虹，沒有人能隨隨便便成功。」這些歌詞給陳泳希很大鼓勵。

請繼續往下閱讀...

陳泳希小學六年級喜歡上艾薇兒，想和她一樣成為創作歌手。（記者王文麟攝）

小學六年級陳泳希就喜歡上艾薇兒，想和她一樣成為創作歌手，如今陳泳希已實現音樂夢，她曾為柯震東主演的影集《愛愛內含光》演唱主題曲《相濡以沫》，並以這首歌入圍金鐘獎戲劇原創歌曲獎，她也推出首張專輯《當我不敢說》。

陳泳希談到，會聽李宗盛的歌，主要是以前爸媽會放他的歌曲，「他很會寫，讓我印象很深，我最喜歡《山丘》這首歌，《領悟》也是他寫的，李宗盛的歌鼓勵到我，聽到《真心英雄》這首歌驚嚇居多，太勵志了。」

陳泳希談到男友給她很多人生啟發。（記者王文麟攝）

男友CED和陳泳希一樣都是歌手，談到男友，她說：「給我人生很多的啟發，甜蜜感放在我心裡面，他做過最浪漫的事情不是寫情歌，而是很理解我，我有很多奇怪想法，異想天開，都能和他分享我的想法。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法