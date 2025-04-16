奧斯卡影后凱特布蘭琪拋震撼彈 想退出演藝圈

凱特布蘭琪2014年以電影《藍色茉莉》登上第86屆奧斯卡獎最佳女主角。（翻攝自凱特布蘭琪IG）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）2014年以電影《藍色茉莉》中的落難貴婦一角，登上第86屆奧斯卡獎最佳女主角，近日受訪鬆口有認真考慮退出演藝圈。

凱特布蘭琪透露考慮退出演藝圈主因，因她認為人生中還有很多想做的事，她說：「每次說這句話，家人都會翻白眼，但我是認真的。」

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近期凱特布蘭琪多次在心中燃起想退出演藝圈想法，她表示真的考慮不再演戲，「當你上脫口秀節目，甚至像現在接受訪問，看到自己講的話被截取，加上斜體標註，看起來就好像講得很大聲，但，那並不是我。」直言花了很長時間才習慣被拍照。

一直到現在，儘管凱特布蘭琪仍在拍攝電影，但她總覺得自己像是個局外人。1998年，凱特布蘭琪以電影《伊莉莎白》飾演伊莉莎白一世走紅，在《魔戒》三部曲中飾演精靈女王凱蘭崔爾，並演過《瞞天過海：八面玲瓏》等多部膾炙人口電影，演技精湛。

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