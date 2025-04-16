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娛樂 最新消息

宥勝緩刑拚復出 大學當講師學費曝光

宥勝（左）日前宣布未來不再以「宥勝」名義進行任何活動。（資料照，記者廖振輝攝）宥勝（左）日前宣布未來不再以「宥勝」名義進行任何活動。（資料照，記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥因性騷公司女員工遭判刑8個月、緩刑5年，並須支付200萬公庫補償，演藝工作全面停擺，日前卻又高調拍片宣布復出，妻子慈惠發聲力挺，不料引發輿論炸鍋，他隨即發聲明道歉，宣布未來不再以「宥勝」名義進行任何活動。

因強制猥褻罪被緩刑的宥勝，其實仍不放棄任何復出機會，CTWANT》報導，傳他7月起將擔任中國文化大學推廣教育部「三立藝能學院」藝人培訓計劃講師，該課程是文大與三立電視台合作推出演員訓練班，讓學生有更快管道了解演藝圈所需職場技能。

相關新聞：判決書出爐  宥勝惡行全紀錄 強制猥褻還企圖串證？

據調查，「三立藝能學院」推出藝人培訓課程共45小時，學費3萬3千元，上課日期自7月5日至8月24日每周六下午1點半至6點半，課程網頁列出師資，秀出偶像明星除了宥勝外，還有嚴藝文、王鏡冠、劉鉞逖、葉怡均、馮凱、李燕、謝承均等人。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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