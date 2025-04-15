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BL男星「私約女粉到U2」道歉後不停工 預告下週首露面

徐瑋澤（左）、朴靖恆合作《獨佔接班人》，戲裡戲外互動都有甜蜜感。（LINE TV提供）徐瑋澤（左）、朴靖恆合作《獨佔接班人》，戲裡戲外互動都有甜蜜感。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張家陞在BL劇《獨佔接班人》與毛祁生組成CP，劇中打得火熱之際，私下張家陞卻約中國女粉絲去U2，還要女粉絲見他時「穿少一點」，後來他火速道歉，演藝事業沒停擺，將參與《獨佔接班人》下週五的實體終映會，和毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶等人一起和粉絲觀看最終回並近距離互動。

相關新聞：網約中國女粉「穿少一點」 張家陞為輕佻言語道歉

此外，徐瑋澤在BL劇《獨佔接班人》中面對愛人朴靖恆即將步入禮堂，他在婚禮前夕搬出「搶新郎」戲碼，演到激動處，除了深情接吻，眼淚還像珍珠一樣滑落，締造「追愛淚之吻」名場面，但他私下透露哭出來其實是意外。

毛祁生（右）在《獨佔接班人》壁咚張家陞。（LINE TV提供）毛祁生（右）在《獨佔接班人》壁咚張家陞。（LINE TV提供）

徐瑋澤提到一開始劇本跟導演並沒有要他邊拍邊落淚，但因這場戲情感濃厚，他專心投入其中，「順著感情下去，自然地產生了情緒反應。」他也認為拍這齣戲最具挑戰的戲份都與「哭」有關，像是他劇中見到朴靖恆和紀欣伶約會，自己跑回家痛哭吃義大利麵，以及校園時期誤以為自己失戀，躲在樹下偷掉淚等哭戲，都讓他難忘。

朴靖恆（右）在《獨佔接班人》化身小狐狸，對徐瑋澤上演跳耀之吻。（LINE TV提供）朴靖恆（右）在《獨佔接班人》化身小狐狸，對徐瑋澤上演跳耀之吻。（LINE TV提供）

朴靖恆戲裡面對徐瑋澤直球進攻，也決定放縱一回，跳撲到徐瑋澤的身上，宛如小狐狸般鎖腰激吻，畫面糖分爆表，朴靖恆笑稱這其實也是即興發揮，「因為當下氣氛太滿了，瑋澤看著我的眼神太深情，我整個人就非常有感的彈上去了，我自己也有點驚訝我能跳得這麼自然，我有給它一個名稱叫『跳耀之吻』，也是想用一個比較有衝擊力的動作，來呈現角色情感轉折，但當時還是有Re一下，怕不小心變成摔進醫院。」受訪時甚至放閃，表示演完後跟徐瑋澤默契又升級，進化成「心有靈犀」。

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