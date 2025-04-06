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網約中國女粉「穿少一點」 張家陞為輕佻言語道歉

張家陞被爆私約女粉絲，昨立刻承認並道歉。（資料照，記者潘少棠攝）張家陞被爆私約女粉絲，昨立刻承認並道歉。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張家陞在BL劇《獨佔接班人》與毛祁生組成CP，劇中打得火熱之際，卻傳出張家陞私約中國女粉絲去U2，還要女粉絲見他時「穿少一點」，對話紀錄在社群媒體上曝光後，遭網友痛批「噁出新高度」。張家陞昨第一時間發聲明道歉，也認了對話很曖昧，經紀人則強調他沒有真的約粉絲出去，都是線上聊。

張家陞與女粉絲的LINE對話相當曖昧。（翻攝自微博）張家陞與女粉絲的LINE對話相當曖昧。（翻攝自微博）

張家陞在聲明中向因他輕佻言語而感到不舒服的粉絲道歉，指出作為一名公眾人物，應該時刻注意自己的言行，並對與粉絲之間的互動保持專業和恰當的分寸，承諾未來一定會更加謹慎地處理與粉絲之間的互動。

此外，他也被質疑演BL劇時討厭跑宣傳直播，目的只是賺錢，遭批評沒有考慮到搭檔對象，他解釋自己和幾位演員們工作時非常快樂，但因合體宣傳比較不知道怎麼去插話和答話，怕打斷節奏，呈現被動式的發言，讓其他3人分擔他的工作，感到很抱歉。

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